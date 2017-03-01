CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Aliyev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham AliyevÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°K) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in geldiÄŸiÂ Pakistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Ä°slamad'da, Aliyev ile bir araya geldi.
Serena Otel'de basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme, yaklaÅŸÄ±k 50 dakika sÃ¼rdÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°K) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in geldiÄŸi Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamad'da, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev ile bir araya geldi
SAT ve SAS komandolarÄ± ile amfibi deniz piyadeleri, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgelerinde PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadele ile FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na destek saÄŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°K) Liderler Zirvesi iÃ§in geldiÄŸi Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin PolatlÄ± 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada ilk gÃ¼n tamamlandÄ±
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOSGEB'in 50 bin liralÄ±k 'SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi' Ã¶demeleri kapsamÄ±nda 461 bin 167 KOBÄ°'ye kredi faiz desteÄŸi verildi" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan 3 Åžubat'ta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Mersin Åžehir Hastanesi, saÄŸlÄ±k turizminde Ã¶ncÃ¼ olmak iÃ§in Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden 40 iÅŸ adamÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a geldi.
Beklenen yoÄŸun sis nedeniyle bugÃ¼n ve yarÄ±n, saat 21:00 ila 10:00 arasÄ±nda havalimanÄ±nda planlanan seferler yÃ¼zde 10 azaltÄ±lacak
Ä°DO, hava muhalefeti nedeniyle, tÃ¼m Ä°Ã§ Hat Deniz OtobÃ¼sÃ¼ seferleri ile bazÄ± HÄ±zlÄ± Feribot ve DÄ±ÅŸ Hat Deniz OtobÃ¼sleri seferlerinin iptal edildiÄŸini duyurdu.
Gaziantep ve AdÄ±yaman'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼pheliden canlÄ± bomba olduÄŸu deÄŸerlendirilen 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Rusya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fomin, "(TÃ¼rkiye ile S-400 sistemlerine iliÅŸkin) GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Teslimat ancak anlaÅŸma saÄŸlanÄ±rsa gerÃ§ekleÅŸebilir ve ÅŸu an iÃ§in bÃ¶yle bir anlaÅŸma yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Mardin ValiliÄŸi: "Nusaybin'in DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde, bir evin bodrumundan diÄŸer evlere tÃ¼neller olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 PKK'lÄ± mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Adana'da bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde havaya ateÅŸ ederek 13 yaÅŸÄ±ndaki DoÄŸan Ã–zdemir'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, 3 kiÅŸi hakkÄ±nda 'olasÄ± kasÄ±tla adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 25'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Ege Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±, yerine Beril DedeoÄŸlu atandÄ±
Ä°stanbul'da Åžehir HatlarÄ±'nÄ±n EminÃ¶nÃ¼-Adalar, EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y, KarakÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y, BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y, EminÃ¶nÃ¼-ÃœskÃ¼dar, HaliÃ§ vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.