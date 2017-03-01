00:03, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Aliyev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°K) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in geldiÄŸi Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamad'da, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev ile bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham AliyevÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°K) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in geldiÄŸiÂ Pakistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Ä°slamad'da, Aliyev ile bir araya geldi. Serena Otel'de basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme, yaklaÅŸÄ±k 50 dakika sÃ¼rdÃ¼.

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