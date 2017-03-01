Mısır'da Karadavi'nin oğluna 5 yıl hapis

Mısır'da farklı suçlamalarla yargılanan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin oğlu Abdurrahman el-Karadavi, eski yargıç Velid eş-Şerabi ve gazeteci Ayat Arabi'nin 5'er yıl, 22 kişinin de 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Kahire'nin doğusundaki Yeni Kahire Ceza Mahkemesi, "milli güvenliği tehdit eden yalan haberler yaymak" suçlamasıyla gıyabi yargıladığı Karadavi, eski yargıç Şerabi ve gazeteci Arabi'yi 5'er yıl hapis ve kamu hizmeti cezası ile 30'ar dolar para cezasına çarptırdı.
Sanıklar, "yalan haberler yaymak, ülkenin çıkarlarına zarar vermek, barış ve güvenliği tehlikeye atmak ve halkı devlet kurumlarına karşı kışkırtmak" gibi çeşitli suçlamalarla itham ediliyor.
Sanıkların avukatı Cevdet Azb, yaptığı açıklamada, Şarkiyye'deki Bilbeys Ceza Mahkemesinde "şiddete teşvik" suçlamasıyla gıyabi yargılanan 37 sanıktan 22'sinin 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldığını, 15'inin ise delil yetersizliğinden beraat ettiğini söyledi.
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