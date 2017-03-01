00:09, 01 Mart 2017 Çarşamba

Fransa'dan Rusya ve Çin'in veto kararına sert tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yazılı bir açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "ABD, Fransa ve İngiltere tarafından sunulan karar tasarısını veto eden Rusya, Suriye halkı ile insanlığın tamamı karşısında ağır bir sorumluk taşıyor." dedi.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ve Şam rejiminin sivil halka yönelik kimyasal silah kullanımının kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulayan Ayrault, bu tür cinayetleri işleyenlerin kesinlikle cezasız kalmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Ayrault, "Fransa, BM Güvenlik Konseyinin suçluluların cezalandırılması konusunda bir karar alamamasından derin üzüntü duymaktadır. " ifadesini kullandı.

Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce (OPCW) oluşturulan misyonun (JIM) raporu, Esed rejiminin üç kez, DEAŞ'ın da bir kez kimyasal silah kullandığını ortaya koymuştu.