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Avrupa
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DEAŞ propagandası Le Pen'in dokunulmazlığına maloldu
DEAŞ propagandası Le Pen'in dokunulmazlığına maloldu

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in dokunulmazlığı, terör örgütü DEAŞ'ın infaz fotoğraflarını paylaşmasına ilişkin soruşturma kapsamında kaldırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosu (AP) Hukuk İşleri Komisyonundaki oylama, konuyu soruşturan Fransız Savcılığının talebi üzerine gerçekleştirildi. Komitede, 18 üye Le Pen'in dokunulmazlığının kaldırılması isterken, 3 üye de karşı çıktı.

Konu, bir sonraki aşamada AP Genel Kurulunun gündemine gelecek. Eğer aynı karar çıkarsa, Le Pen'in yargılanmasının önü açılacak. Fransa'da "şiddet içeren görüntüleri yayma" suçuna en fazla 3 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası veriliyor.

Soruşturmanın, ik turu nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden önce tamamlanması beklenmiyor. Le Pen, son anketlerde yüzde 25,5 ile ilk sırada yer alıyor. Aşırı sağcı ismi, yüzde 24 ile bağımsız aday Emmanuel Macron takip ediyor.

TERÖR PROPOGANDASI SUÇLAMASI

Le Pen, 2015 yılında, partisi ile DEAŞ arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğrafları yayımlamıştı. Tepkilerin ardından Amerikalı gazeteci James Foley'in infazına ilişkin fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisini ise kaldırmayı reddetmişti. 



İlgili Konular fransa Le Pen
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