09:12, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 01 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan â€‹Pakistan'da

- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lÄ±yor.

- ErdoÄŸan, zirveye katÄ±lan liderlerle ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek.

2- TBMM BaÅŸkanÄ± Vekili Ahmet AydÄ±n, AKPM Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k Muafiyetler ve Kurumsal Ä°ÅŸler Komisyonu RaportÃ¶rÃ¼ Jordi Xucla'yÄ± kabul edecek.

3- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u kabul edecek.

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, Amasya Yavuz Selim MeydanÄ± ile Tokat Cumhuriyet MeydanÄ±'nda halka hitap edecek, valilikleri ziyaret edecek.

Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nda seferberlik" kapsamÄ±ndaki Ä°stihdam Zirvesi'ne katÄ±lacak, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri, muhtarlar, gazetecilere cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini anlatacak.

2 - Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Fransa'da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunacak.

- AÄ°HM BaÅŸkanÄ± Guido Raimondi ile bir araya gelecek BozdaÄŸ, Strazburg ve Ã§evresinde yaÅŸayan TÃ¼rklerle buluÅŸacak.

3- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ValiliÄŸi ziyaret edecek.

4- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Ã‡orum'da ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

5- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, korucularla kahvaltÄ± yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, AK Parti il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, parti teÅŸkilatÄ± ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek.

6- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, ValiliÄŸi, Belediyeyi ve TSO'yu ziyaret edecek, Ã¼niversiteyi kazanan 1200 Ã¶ÄŸrenciye bilgisayar daÄŸÄ±tÄ±mÄ± tÃ¶renine katÄ±lacak, SaÄŸlÄ±k Mahallesi sakinleri ile akÅŸam toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

7- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Ä°hsaniye'nin YaylabaÄŸÄ± beldesi, SinanpaÅŸa ilÃ§esi, SandÄ±klÄ±'nÄ±n BallÄ±k beldesi ve Åžuhut'un BaÅŸÃ¶ren beldesinde dÃ¼zenlenecek DSÄ° tesisleri toplu temel atma ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±na katÄ±lacak.

8- CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin BingÃ¶l, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

Â TBMM'den

- Genel Kurulda, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

- AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu; Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n temsilcilerini dinleyecek.

EKONOMÄ°

1- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, 28. Vergi HaftasÄ± Etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde dÃ¼zenlenen "Vergi UygulamalarÄ±nda e-DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m" panelinde konuÅŸacak.

2- TÃœÄ°K, 2015 yÄ±lÄ± giriÅŸimcilik istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

Â SPOR

1- Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek finalinde Sivasspor-Atiker Konyaspor ve Medipol BaÅŸakÅŸehir-Akhisar Belediyespor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

2- Basketbol KadÄ±nlar TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final maÃ§larÄ± Ä°zmir'de baÅŸlayacak.

- Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Bellona AGÃœ, Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-FenerbahÃ§e, Galatasaray-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ve Ä°stanbul Ãœniversitesi-BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.

3- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka ile BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan karÅŸÄ±laÅŸacak.

4- Voleybol Erkekler CEV Åžampiyonlar Ligi'nde Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Zaksa, Zenit Kazan-Arkas Spor ve Sir Sicoma Colussi-Halkbank maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

5- Voleybol Erkekler Challenge KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Ziraat BankasÄ±-Droisma Dynamo ve Galatasaray HDI Sigorta-Maccabi Tel Aviv karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.

Ã–ZEL HABER

1- Askeri hastaneler yeniden dizayn ediliyor

- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ:

"SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devredilen askeri hastaneleri cihaz olarak daha Ã§ok zenginleÅŸtiriyoruz. Gerekirse hastaneleri tamirat tadilatla hatta gerekirse yeni hastaneler yapmak suretiyle gÃ¼venlik kuvvetlerimize en mÃ¼kemmel hizmeti, onlarÄ±n gÃ¼venliklerini de dikkate alarak verecek yeni bir dÃ¼zenleme iÃ§erisindeyiz"

- "Askeri hastaneleri SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devralÄ±rken aslÄ±nda burada vatandaÅŸlara hizmet vermekten daha Ã§ok askerlerimize daha mÃ¼kemmel hizmet nasÄ±l veririz bu maksatla devraldÄ±k"

2- Bir mÃ¼hÃ¼re 82 muhtar adayÄ±

- ÅžanlÄ±urfa'da yeni kurulan ve ortalama her 73 kiÅŸiye bir muhtar adayÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ mahallede, 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak muhtarlÄ±k seÃ§iminde 82 aday mÃ¼hÃ¼r sahibi olabilmek iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

- Ä°ki kadÄ±n adayÄ±n da yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§im iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlayan adaylar, kapÄ± kapÄ± dolaÅŸÄ±p seÃ§menin gÃ¶nlÃ¼ne girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

- ÅžanlÄ±urfa Muhtarlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Halil HaktankaÃ§maz: "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bizi KÃ¼lliyeye Ã§aÄŸÄ±rmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir faktÃ¶r, bunu Ã§ok benimsiyor ve seviyorlar"

- KadÄ±n aday SongÃ¼l Ceylan: "Åžu anda biz hanÄ±mlar olarak Ã§ok iddialÄ±yÄ±z. Sadece hanÄ±mlardan deÄŸil genÃ§lerden ve erkeklerden de destek aldÄ±k"

- SeÃ§menlerden Mahmut Umutkan: "Burada 82 aday var kime oy vereceÄŸimi bilemiyorum"

- ANALÄ°Z - ABD'de gÃ¶Ã§men avÄ±nÄ±n maliyeti 1 trilyon dolarÄ± geÃ§ecek

- ABD'de bulunan yaklaÅŸÄ±k 11,2 milyon yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§meni belirlemenin, alÄ±koymanÄ±n ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmenin maliyetinin gelecek 20 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 620 milyar dolarÄ± bulabileceÄŸi belirtiliyor

- Yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerle ilgili federal harcamalarÄ±n ABD'li vergi mÃ¼kelleflerine olan maliyetinin 2 yÄ±lda 300 milyar dolar olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

- ABD'deki yaklaÅŸÄ±k 11,2 milyon yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menden istihdam edilen 8,1 milyonu, Ã¼lkedeki iÅŸ gÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 5,1'ini oluÅŸturuyor

- Yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi durumunda Ã¼retim seviyesinde ve tÃ¼ketim harcamalarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼lecek ve bunlarÄ±n ABD ekonomisine dolaylÄ± maliyeti gelecek 2 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 1 trilyon dolarÄ± bulacak