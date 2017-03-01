TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 01 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan â€‹Pakistan'da
- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lÄ±yor.
- ErdoÄŸan, zirveye katÄ±lan liderlerle ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek.
2- TBMM BaÅŸkanÄ± Vekili Ahmet AydÄ±n, AKPM Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k Muafiyetler ve Kurumsal Ä°ÅŸler Komisyonu RaportÃ¶rÃ¼ Jordi Xucla'yÄ± kabul edecek.
3- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u kabul edecek.
- YÄ±ldÄ±rÄ±m, Amasya Yavuz Selim MeydanÄ± ile Tokat Cumhuriyet MeydanÄ±'nda halka hitap edecek, valilikleri ziyaret edecek.
Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nda seferberlik" kapsamÄ±ndaki Ä°stihdam Zirvesi'ne katÄ±lacak, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri, muhtarlar, gazetecilere cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini anlatacak.
2 - Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Fransa'da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunacak.
- AÄ°HM BaÅŸkanÄ± Guido Raimondi ile bir araya gelecek BozdaÄŸ, Strazburg ve Ã§evresinde yaÅŸayan TÃ¼rklerle buluÅŸacak.
3- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ValiliÄŸi ziyaret edecek.
4- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Ã‡orum'da ziyaret ve incelemelerde bulunacak.
5- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, korucularla kahvaltÄ± yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, AK Parti il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, parti teÅŸkilatÄ± ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek.
6- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, ValiliÄŸi, Belediyeyi ve TSO'yu ziyaret edecek, Ã¼niversiteyi kazanan 1200 Ã¶ÄŸrenciye bilgisayar daÄŸÄ±tÄ±mÄ± tÃ¶renine katÄ±lacak, SaÄŸlÄ±k Mahallesi sakinleri ile akÅŸam toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.
7- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Ä°hsaniye'nin YaylabaÄŸÄ± beldesi, SinanpaÅŸa ilÃ§esi, SandÄ±klÄ±'nÄ±n BallÄ±k beldesi ve Åžuhut'un BaÅŸÃ¶ren beldesinde dÃ¼zenlenecek DSÄ° tesisleri toplu temel atma ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±na katÄ±lacak.
8- CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin BingÃ¶l, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
Â TBMM'den
- Genel Kurulda, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
- AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu; Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n temsilcilerini dinleyecek.
EKONOMÄ°
1- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, 28. Vergi HaftasÄ± Etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde dÃ¼zenlenen "Vergi UygulamalarÄ±nda e-DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m" panelinde konuÅŸacak.
2- TÃœÄ°K, 2015 yÄ±lÄ± giriÅŸimcilik istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.
3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.
Â SPOR
1- Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek finalinde Sivasspor-Atiker Konyaspor ve Medipol BaÅŸakÅŸehir-Akhisar Belediyespor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
2- Basketbol KadÄ±nlar TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final maÃ§larÄ± Ä°zmir'de baÅŸlayacak.
- Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Bellona AGÃœ, Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-FenerbahÃ§e, Galatasaray-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ve Ä°stanbul Ãœniversitesi-BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.
3- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka ile BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan karÅŸÄ±laÅŸacak.
4- Voleybol Erkekler CEV Åžampiyonlar Ligi'nde Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Zaksa, Zenit Kazan-Arkas Spor ve Sir Sicoma Colussi-Halkbank maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
5- Voleybol Erkekler Challenge KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Ziraat BankasÄ±-Droisma Dynamo ve Galatasaray HDI Sigorta-Maccabi Tel Aviv karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.
Ã–ZEL HABER
1- Askeri hastaneler yeniden dizayn ediliyor
- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ:
"SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devredilen askeri hastaneleri cihaz olarak daha Ã§ok zenginleÅŸtiriyoruz. Gerekirse hastaneleri tamirat tadilatla hatta gerekirse yeni hastaneler yapmak suretiyle gÃ¼venlik kuvvetlerimize en mÃ¼kemmel hizmeti, onlarÄ±n gÃ¼venliklerini de dikkate alarak verecek yeni bir dÃ¼zenleme iÃ§erisindeyiz"
- "Askeri hastaneleri SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devralÄ±rken aslÄ±nda burada vatandaÅŸlara hizmet vermekten daha Ã§ok askerlerimize daha mÃ¼kemmel hizmet nasÄ±l veririz bu maksatla devraldÄ±k"
2- Bir mÃ¼hÃ¼re 82 muhtar adayÄ±
- ÅžanlÄ±urfa'da yeni kurulan ve ortalama her 73 kiÅŸiye bir muhtar adayÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ mahallede, 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak muhtarlÄ±k seÃ§iminde 82 aday mÃ¼hÃ¼r sahibi olabilmek iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
- Ä°ki kadÄ±n adayÄ±n da yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§im iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlayan adaylar, kapÄ± kapÄ± dolaÅŸÄ±p seÃ§menin gÃ¶nlÃ¼ne girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
- ÅžanlÄ±urfa Muhtarlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Halil HaktankaÃ§maz: "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bizi KÃ¼lliyeye Ã§aÄŸÄ±rmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir faktÃ¶r, bunu Ã§ok benimsiyor ve seviyorlar"
- KadÄ±n aday SongÃ¼l Ceylan: "Åžu anda biz hanÄ±mlar olarak Ã§ok iddialÄ±yÄ±z. Sadece hanÄ±mlardan deÄŸil genÃ§lerden ve erkeklerden de destek aldÄ±k"
- SeÃ§menlerden Mahmut Umutkan: "Burada 82 aday var kime oy vereceÄŸimi bilemiyorum"
- ANALÄ°Z - ABD'de gÃ¶Ã§men avÄ±nÄ±n maliyeti 1 trilyon dolarÄ± geÃ§ecek
- ABD'de bulunan yaklaÅŸÄ±k 11,2 milyon yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§meni belirlemenin, alÄ±koymanÄ±n ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmenin maliyetinin gelecek 20 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 620 milyar dolarÄ± bulabileceÄŸi belirtiliyor
- Yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerle ilgili federal harcamalarÄ±n ABD'li vergi mÃ¼kelleflerine olan maliyetinin 2 yÄ±lda 300 milyar dolar olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor
- ABD'deki yaklaÅŸÄ±k 11,2 milyon yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menden istihdam edilen 8,1 milyonu, Ã¼lkedeki iÅŸ gÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 5,1'ini oluÅŸturuyor
- Yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi durumunda Ã¼retim seviyesinde ve tÃ¼ketim harcamalarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼lecek ve bunlarÄ±n ABD ekonomisine dolaylÄ± maliyeti gelecek 2 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 1 trilyon dolarÄ± bulacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€‹Pakistan'da 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lÄ±yor. Askeri hastaneler yeniden dizayn ediliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan resmi temaslarda bulunacaÄŸÄ± Pakistan'a hareket edecek. GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, bakanlÄ±ÄŸÄ±n konferans salonunda "20. YÄ±lÄ±nda 28 Åžubat" konulu panele katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, OÌˆzbekistan BasÌ§bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u Beylerbeyi SarayÄ±'nda kabul edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek. HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ve devlet erkanÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve anma tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 4. CNR Ä°stanbul UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Arena'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ± ile partisinin MKYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Manisa'da Valilik Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenecek toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi KÃ¼ltÃ¼r Kongre Merkezi'nde Ã‡evre Projeleri AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Sheraton Otel'de MÃ¼teahhitler BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde TÃœSÄ°AD Ã¼yelerini kabul edecek. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan kabul edilmesini deÄŸerlendiren ABD'li CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r McCain, ortak demokratik deÄŸerler temelinde her zaman TÃ¼rk-Amerikan ittifakÄ±nÄ± savunduÄŸu vurgusunu yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ABD'nin Arizona SenatÃ¶rÃ¼ John McCain'i kabulÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Bakanlar Kurulu ToplantÄ±sÄ±'na baÅŸkanlÄ±k edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AmerikalÄ± SenatÃ¶r John McCain'i kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Gaziantep ve AdÄ±yaman'da toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ise, Almanya ziyareti kapsamÄ±nda temaslarda bulunacak. Irak'ta ise Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmak iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'daki toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine iÅŸtirak edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi ziyaret kapsamÄ±nda Almanya'da temaslarda bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KahramanmaraÅŸ'taki MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k MeydanÄ±'nda toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AB dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Malta'da resmi temaslarda bulunacak.