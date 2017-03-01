09:28, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

LisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretiÌ‡m yÃ¶netmeliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (YÃ–K), LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸiÌ‡tiÌ‡m ve Ã–ÄŸretiÌ‡m YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiÌ‡klik YapÄ±lmasÄ±na DaiÌ‡r YÃ¶netmeliÄŸi Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Buna gÃ¶re, LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim YÃ¶netmeliÄŸinin 8. maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ cÃ¼mlesi, "Tez Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n niteliÄŸinin birden fazla tez danÄ±ÅŸmanÄ± gerektirdiÄŸi durumlarda atanacak ikinci tez danÄ±ÅŸmanÄ±, Ã¼niversite kadrosu dÄ±ÅŸÄ±ndan da en az doktora derecesine sahip kiÅŸilerden olabilir." ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

DeÄŸiÅŸiklikle mezuniyet tarihi, tezin sÄ±nav jÃ¼ri komisyonu tarafÄ±ndan imzalÄ± nÃ¼shasÄ±nÄ±n teslim edildiÄŸi tarih olarak belirlendi.

YÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸiyle tezsiz yÃ¼ksek lisans programÄ± toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den (Ders Ã¼nitelerini tamamlamak iÃ§in gerekli Ã¶ÄŸrenci iÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼ gÃ¶steren '1 ile 60 arasÄ±nda' sayÄ±sal deÄŸer) az olmamak kaydÄ±yla en az 10 ders ile dÃ¶nem projesi dersinden oluÅŸacak.

YÃ¶netmeliÄŸin 18. maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ cÃ¼mleleri, "DiÅŸ hekimliÄŸi, eczacÄ±lÄ±k, tÄ±p ve veteriner fakÃ¼lteleri anabilim dallarÄ± hariÃ§ doktora programlarÄ±nda Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin tez yÃ¶netebilmesi iÃ§in baÅŸarÄ±yla tamamlanmÄ±ÅŸ en az bir yÃ¼ksek lisans tezi yÃ¶netmiÅŸ olmasÄ± gerekir. Tez Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n niteliÄŸinin birden fazla tez danÄ±ÅŸmanÄ± gerektirdiÄŸi durumlarda atanacak ikinci tez danÄ±ÅŸmanÄ±, Ã¼niversite kadrosu dÄ±ÅŸÄ±ndan da en az doktora derecesine sahip kiÅŸilerden olabilir." ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

YÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi ile sanatta yeterlik programlarÄ±nda ikinci tez danÄ±ÅŸmanÄ±, Ã¼niversite kadrosu dÄ±ÅŸÄ±ndan da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kiÅŸilerden olabilecek.