Trump'Ä±n yeni vize dÃ¼zenlemesinden eskiler muaf

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yarÄ±n imzalamasÄ± beklenen yeni vize dÃ¼zenlemesinin, Ã¼lkede kalÄ±cÄ± oturma iznine sahip olan YeÅŸil KartlÄ±larÄ± (Green Card) ve halihazÄ±rda geÃ§erli Amerikan vizesi taÅŸÄ±yanlarÄ± etkilemeyeceÄŸi bildirildi.
Ä°lk olarak Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve Trump yÃ¶netimine yakÄ±n kaynaklara dayandÄ±rÄ±lan haberde, yeni vize dÃ¼zenlemesinin sadece bundan sonraki vize baÅŸvurularÄ±nÄ± etkileyecek ÅŸekilde yapÄ±landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
NÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 7 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 90 gÃ¼n ABD'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± getiren 27 Ocak tarihli kararnameden farklÄ± olarak yarÄ±n imzalanmasÄ± beklenen dÃ¼zenlemeden, kalÄ±cÄ± oturma iznine sahip YeÅŸil KartlÄ±larÄ±n ve halihazÄ±rda elinde geÃ§erli bir Amerikan vizesi olan kiÅŸilerin etkilenmeyeceÄŸi belirtildi.
Ã–nceki kararnamesinin yÃ¼rÃ¼tmesi federal bir yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan durdurulan Trump'Ä±n, yeni dÃ¼zenlemeyle herhangi bir hukuk engele takÄ±lmak istemediÄŸi, bu nedenle Beyaz Saray ekibinin hukukÃ§ularla yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
VÄ°ZE KARARINDAN ETKÄ°LENEN ÃœLKELER AYNI
Haberde, Ã¶nceki kararnamedekine benzer ÅŸekilde yeni dÃ¼zenlemeden de yine aynÄ± 7 Ã¼lkenin (Suriye, Irak, Ä°ran, Libya, Sudan, Yemen, Somali) vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n etkileneceÄŸi ifade edildi.
Buna ilaveten yeni dÃ¼zenlemede, Ã¼lkeye giriÅŸ yapan mÃ¼lteciler arasÄ±nda Hristiyanlara Ã¶ncelik veren hÃ¼kmÃ¼n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi, bÃ¶ylece muhtemel bir hukuki engelin en baÅŸta aÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
MÃ¼lteci programÄ±nÄ± 4 ay askÄ±ya alan ve Suriyelilere ikinci bir talimata kadar yasak getiren ilk kararnameden farklÄ± olarak yeni dÃ¼zenlemede yine mÃ¼lteci programÄ±nÄ±n bir sÃ¼re askÄ±ya alÄ±nacaÄŸÄ± ancak Suriyelilere diÄŸer Ã¼lkelerden gelen mÃ¼ltecilerle aynÄ± muamelenin yapÄ±lacaÄŸÄ± da haberde yer alan bir diÄŸer Ã¶nemli husus olarak dikkati Ã§ekti.
Yeni dÃ¼zenlemenin imzalanmasÄ± ile uygulanmaya baÅŸlamasÄ± arasÄ±nda bir zaman aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da konulacaÄŸÄ±, bÃ¶ylece Ã¶nceki uygulamada havalimanlarÄ±nda giriÅŸlerde yaÅŸanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin engelleneceÄŸi kaydedildi.
Trump'Ä±n 27 Ocak'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± ve nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man olan 7 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay sÃ¼resince ABD kapÄ±larÄ±nÄ± kapatan kararnamesi, ikinci bir talimata kadar Suriyeli mÃ¼ltecilerin kabulÃ¼nÃ¼ durduruyor, ABD'nin mÃ¼lteci programÄ±nÄ± ise 4 aylÄ±ÄŸÄ±na askÄ±ya alÄ±yordu. Seattle kentinde gÃ¶rev yapan yargÄ±Ã§ James Robart, 3 Åžubat'ta hÃ¼kÃ¼metin vize yasaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼lke genelinde askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸ, Trump yÃ¶netiminin temyiz mahkemesine yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru da reddedilmiÅŸti.
BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduktan sonra ilk kez Kongreye hitap eden ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze programÄ±nÄ± destekleyen kiÅŸi ve kurumlara yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirdim ve Ä°srail devleti ile sarsÄ±lmaz ittifakÄ±mÄ±zÄ± yeniden tasdik ettim" dedi
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Trump'Ä±n yeni vize dÃ¼zenlemesinin Ã¼lkede kalÄ±cÄ± oturma iznine sahip olan YeÅŸil KartlÄ±larÄ± ve halihazÄ±rda geÃ§erli Amerikan vizesi taÅŸÄ±yanlarÄ± etkilemeyeceÄŸi belirtildi
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