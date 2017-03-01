KÃ¼resel katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± yani faizsiz, dÃ¼nyadaki adaletsiz ekonomik dÃ¼zenin baÅŸ sorumlusu olduÄŸunun yeni yeni fark edilmesiyle piyasalarda yerini almaya baÅŸladÄ±.
KatÄ±lÄ±m BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tarihsel geliÅŸimi de ilginÃ§.
GÃ¼nÃ¼mÃ¼z KatÄ±lÄ±m BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± prensiplerinin uygulandÄ±ÄŸÄ± ilk kurumsal yapÄ±lar para vakÄ±flarÄ±.
Ä°lk para vakfÄ± Ä°stanbulâ€™un fethinden hemen sonra,1456 yÄ±lÄ±nda Fatih Sultan Mehmet tarafÄ±ndan 24.000 altÄ±n tutarÄ± ile kurulmuÅŸ.
VakÄ±f, yeniÃ§eri ocaklarÄ±na verilen etlerin temini iÃ§in kasaplara finansman saÄŸlÄ±yormuÅŸ. SayÄ±larÄ± ve Ã¶nemi giderek artan para vakÄ±flarÄ± 19. yÃ¼zyÄ±la kadar varlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Zamanla ekonomik hayat iÃ§indeki etkinliÄŸini kaybetti ve ortadan kalktÄ±.
1972 yÄ±lÄ±nda petrol gelirlerinin ani artÄ±ÅŸÄ± ve yÃ¼ksek likiditenin etkisi ile modern anlamda kurulan ilk faizsiz banka Nasser Social Bank, Kahireâ€™de faaliyete geÃ§ti.
1975 yÄ±lÄ±nda 43 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin katÄ±lÄ±mÄ± ile Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ± kuruldu.
1983 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™de ilk Ã–zel Finans KurumlarÄ± hayata geÃ§ti.
2005 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen mevzuat deÄŸiÅŸikliÄŸi ile Ã–zel Finans KurumlarÄ±, KatÄ±lÄ±m BankasÄ± adÄ±nÄ± aldÄ±.
TÃ¼rkiyeâ€™de uzun yÄ±llar Batan Ä°hlas Finansâ€™Ä± saymazsak Albaraka, Kuveyt TÃ¼rk ve TÃ¼rkiye Finansâ€™Ä±n temsil ettiÄŸi faizsiz bankacÄ±lÄ±ÄŸa son dÃ¶nemde devlet bankalarÄ± da el attÄ±.
Halk BankasÄ±â€™nÄ±n Halk KatÄ±lÄ±mÄ±, VakÄ±flar BankasÄ±â€™nÄ±n VakÄ±f KatÄ±lÄ±mÄ± ve Ziraat BankasÄ±â€™nÄ±n Ziraat KatÄ±lÄ±m BankasÄ± ile faizsiz finans sektÃ¶rÃ¼ geniÅŸledi ve gÃ¼Ã§lendi.
KatÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±, faizsizlik prensiplerine gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸan, bu prensiplere uygun her tÃ¼rlÃ¼ bankacÄ±lÄ±k faaliyetlerini gerÃ§ekleÅŸtiren, kar ve zarara katÄ±lma esasÄ±na gÃ¶re fon toplayÄ±p, ticaret, ortaklÄ±k ve finansal kiralama yÃ¶ntemleriyle fon kullandÄ±ran bir bankacÄ±lÄ±k modelidir.
Modern islÃ¢mÃ® bankacÄ±lÄ±k, ilk defa 1970'li yÄ±llarda ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Sebep olarak da petrol fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸtan sonra KÃ¶rfez Ã¼lkelerinde meydana gelen sermaye birikimi gÃ¶sterilir. KullanÄ±lan ilk yÃ¶ntemler emek ve sermaye ortaklÄ±ÄŸÄ± (mudarabe) ve sanayi yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda gereken sermayenin bir kÄ±smÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lama (mÃ¼ÅŸareke) ÅŸeklinde olmÃ¼ÅŸtur.[1]
KÃ¶rfez bÃ¶lgesi: BurasÄ± faizsiz bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerdir. Faizsiz finans, bu bÃ¶lgede Abu Dhabi, Bahreyn, Dubai, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da yaygÄ±n olur ayrÄ±ca OrtadoÄŸu'nun bÃ¢zÄ± Ã¼lkelerinde de yaygÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r.
UzakdoÄŸu bÃ¶lgesi: Brunei, Endonezya, Malezya ve Singapur'dan oluÅŸan bu bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlar hem varlÄ±klÄ±, hem de nÃ¼fusun hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir Ã§oÄŸunluÄŸunu ellerinde bulundurmalarÄ±ndan dolayÄ± faizsiz bankacÄ±lÄ±k burada da yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
BatÄ± piyasasÄ±: Londra merkezli BatÄ± piyasalarÄ±nda artÄ±k bÃ¼yÃ¼yen faizsiz borÃ§ pazarÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± etmek istemediÄŸinden konvansiyonel bankalarÄ±n alt birimleri bu esasa uygun iÅŸlemler yapmaya baÅŸladÄ±.
UluslararasÄ± danÄ±ÅŸmanlÄ±k ve denetim ÅŸirketi EYâ€™nin â€˜GeliÅŸen Ãœlkelerde BankacÄ±lÄ±k: FinTech ve KatÄ±lÄ±m BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± 2017â€™ raporuna gÃ¶re; kÃ¼resel katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± aktifleri 2015 yÄ±lÄ±nda 930 milyar dolara ulaÅŸtÄ±.
Raporda; Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve Malezya aktifler bakÄ±mÄ±ndan katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k pazarlarÄ± olarak Ã¶ne Ã§Ä±karken, TÃ¼rkiyeâ€™nin katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± aktiflerinin 2011-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda %21 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi belirtiliyor.
2011 yÄ±lÄ±nda 572 milyar dolar olan katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± aktiflerinin kayda deÄŸer bir yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶sterdiÄŸinin belirtildiÄŸi raporda; bÃ¼yÃ¼me oranlarÄ±nÄ±n 2015â€™te Ã¶nceki yÄ±llara gÃ¶re tÃ¼m bÃ¶lgeler genelinde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi ifade ediliyor.
Malezya ve Endonezyaâ€™nÄ±n iÃ§erisinde bulunduÄŸu GÃ¼neydoÄŸu Asya Uluslar BirliÄŸi (ASEAN) Ã¼lkelerinin katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki aktif bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 2015 yÄ±lÄ±nda gerileme gÃ¶sterirken, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nden (BAE) oluÅŸan KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (GCC) bÃ¶lgesinin katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki payÄ± % 71â€™e yÃ¼kseldi.
Rapora gÃ¶re; Suudi Arabistan, BAE ve Malezya aktifler bakÄ±mÄ±ndan katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k pazarlarÄ±nÄ± oluÅŸturuyor ve kÃ¼resel pazar paylarÄ± ise sÄ±rasÄ±yla %34,2 %17,2 %13,3 seviyelerinde bulunuyor.
TÃ¼rkiyeâ€™nin katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± aktiflerinin 2011-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki TÃ¼rk LirasÄ± cinsinden yÄ±llÄ±k bileÅŸik bÃ¼yÃ¼me oranÄ± %21 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸerek, Suudi Arabistan (%16), BAE(%17), Katar (%17) ve Endonezyaâ€™yÄ± (%17) geride bÄ±raktÄ±. Pakistan, Malezya, Kuveyt ve Bahreynâ€™in aktifleri ise aynÄ± dÃ¶nemde sÄ±rasÄ±yla %26, %13, % 7 ve % 4 bÃ¼yÃ¼me gÃ¶sterdi.
Bununla birlikte raporda; TÃ¼rkiyeâ€™nin kÃ¼resel katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki pazar payÄ±nÄ±n % 4,5 seviyesinde olduÄŸu belirtiliyor.
Raporla ilgili deÄŸerlendirmede bulunan EY TÃ¼rkiye Finansal Hizmetler SektÃ¶r Lideri Selim Elhadefâ€™e gÃ¶re bugÃ¼n, iki milyardan fazla bireyin halen bir banka hesabÄ± bulunmuyor.
AyrÄ±ca karÅŸÄ±lanmamÄ±ÅŸ finansal ihtiyaÃ§larÄ± bulunan 200 milyondan fazla kÃ¼Ã§Ã¼k, orta ve bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli iÅŸletme bulunuyor.
DolayÄ±sÄ±yla Ä°slam ile uyumlu finansal bir sisteme olan talep oldukÃ§a bÃ¼yÃ¼k. Bu anlamda (finansal teknoloji) FinTech inovasyonlarÄ± Ã¶zellikle geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerdeki katÄ±lÄ±m bankalarÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsatlar barÄ±ndÄ±rÄ±yor.
Raporda, katÄ±lÄ±m bankalarÄ±nÄ±n ileri veri analizi, robotik sÃ¼reÃ§ otomasyonu, bulut biliÅŸim, yapay zekÃ¢ ve block-chain gibi alanlarda kapsamlÄ± bir finansal strateji uygulamaya baÅŸlamasÄ± gerekliliÄŸine vurgu yapÄ±lÄ±yor.
Ä°slam ile uyumlu kÃ¼resel 3 trilyon dolar aktifin yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§te biri gayri resmi veya tahmini olarak raporlanÄ±yor ve bu durum, katÄ±lÄ±m bankalarÄ±nÄ±n doÄŸru stratejik kararlar vermede gÃ¶sterdikleri performansÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸuna iÅŸaret ediyor.
Ã–te yandan Y kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n finansal iÅŸlemlerini dijital platformlardan gerÃ§ekleÅŸtirmeyi tercih ettiÄŸinin belirtildiÄŸi raporda, kÃ¼resel olarak bankalarÄ±n FinTech inovasyonlarÄ±nÄ± Y kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n dijital bankacÄ±lÄ±k hizmetlerinde farklÄ±laÅŸan ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamada kullandÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ± Ã§iziliyor. Bu da faizsiz finanssektÃ¶rÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼mesinin dijitalleÅŸmeye baÄŸlÄ± olduÄŸunu gÃ¶steriyor.
Ancak bu kadar bÃ¼yÃ¼me potansiyeline raÄŸmen KatÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki en bÃ¼yÃ¼k engel halen aÅŸÄ±labilmiÅŸ deÄŸil.
Nedir o?
Faizsiz finans sektÃ¶rÃ¼ temsilcilerinin halka kar payÄ± ile faizin ayrÄ± olduÄŸunu anlatamamalarÄ±, sektÃ¶rÃ¼n Ã¶nÃ¼ndeki en bÃ¼yÃ¼k engel.
Bu engel kalkmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece de faizsiz bankalarÄ±n bÃ¼yÃ¼meleri Ã§ok zor.
KatÄ±lÄ±m BankalarÄ±nÄ±n geleceÄŸi parlak. Faizsiz bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki en bÃ¼yÃ¼k engel; Faizle kar payÄ± aynÄ± algÄ±sÄ±.
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