ABD, PKK'nın savaş suçuna onay verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çocuk istihdam ederek savaş suçu işleyen örgütlere ağır ve hafif silah yardımı yapılmasının önünde bir engel olmadığını savundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) geçen hafta sonu Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda görülen “küçük yaştaki savaşçılar”a ilişkin, “Suriye'deki gruplara destek verme şartları arasında 'savaşçıların belli bir yaşta olması' koşulunun bulunmadığı” açıklamasını yaptı.
Uluslararası hukuka göre 15 yaş altı çocukların silah altına alınması savaş suçu sayılırken Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, ABD ordusu için savaşma yaşının kaç olduğuna yönelik bir soruya “Savaşmanın yaşının olduğunu bilmiyorum” yanıtını verdi.
“ABD hükümeti çocuk savaşçılara göz yummuyor” açıklaması yapan CENTCOM, PYD'ye bağlı SDG'ye verilen desteğin koşulları arasında çocuk savaşçıların istihdamına yönelik bir madde olup olmadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
PENTAGON'DAN İTİRAF
Bir Pentagon yetkilisi ise CENTCOM'un Suriye'de SDG şemsiyesi altındaki gruplara destek vermesi karşılığında “istihdam edilecek savaşçıların belirli bir yaşta olması” gibi bir koşul olduğunu hatırlamadığını ifade etti.
İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, “Elbette 18 yaşından küçük birine silah verilip savaşa gönderilmesi kabul edilecek bir durum değil ancak bölgedeki durum ve kültürel yapı göz önüne alındığında çok şaşırtıcı değil. Biz onlara (gruplara) sadece destek verip DEAŞ ile savaşmalarını istiyoruz. Kimi nasıl istihdam ettiklerine bakmıyoruz” açıklamasını yaptı.
KAÇIRILAN ÇOCUKLAR
PYD/PKK unsurlarının arasında çok sayıda Kürt ve Yezidi çocuk olduğu birçok uluslararası örgütün raporlarına yansıdı. PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin geçen yıl örgütün Halep kentine bağlı Münbiç ilçesi ve çevresinde, kız ve erkek çocukları zorunlu olarak savaşta istihdam ettiği bildirilmişti.
CENTCOM'un paylaştığı fotoğraflarda Suriye'nin kuzeyinde dağıtılan silahların küçük yaştaki savaşçılara da verildiği görülüyor. Fotoğraflarda, ABD'nin sağladığı silah ve ekipmanların, büyük bölümünü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) gönderildiği kaydedilmişti.
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