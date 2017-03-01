09:56, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Gazzeli genÃ§ten, HafÄ±z Osman hattÄ± ile mushaf | FOTO





Gazzeli genÃ§ kÄ±z Sadiye el-Ukkad, HafÄ±z Osman hattÄ± ile 3 yÄ±lda Kuran-Ä± Kerim yazdÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazze'nin gÃ¼neyindeki Han Yunus kentinde ikamet eden Sadiye el-Ukkad, 2014 yÄ±lÄ±nda HafÄ±z Osman hattÄ±nÄ± kullanarak yazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mushafÄ± bir kaÃ§ hafta Ã¶nce tamamlamayÄ± baÅŸardÄ±. ÃœÃ§ yÄ±l sÃ¼ren uÄŸraÅŸÄ±nÄ±n Allah'a yakÄ±nlaÅŸtÄ±ran bir boyutu olduÄŸunu dile getiren Ukkad, kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± umduÄŸu sevabÄ± baÅŸta erkek kardeÅŸi Nureddin el-Ukkad olmak Ã¼zere tÃ¼m Filistinli ÅŸehitlerin ruhlarÄ±na hediye ettiÄŸini belirtti. Ukkad, Kuran-Ä± Kerim yazarak genÃ§ ve gelecek nesiller iÃ§in mushaf yazma konusunda bir bilinÃ§ oluÅŸturduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Kuran-Ä± Kerim'i sadece okumak ve ezberlemekle yetinilmemesi gerektiÄŸini ifade etti. HafÄ±z Osman hattÄ± iÃ§in Ã¶zel bir ders almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ferdi bir Ã§abayla yeteneÄŸini geliÅŸtirdiÄŸini kaydeden Ukkad, sayfa kenarlarÄ±nÄ± da ahÅŸap kalemler kullanarak sÃ¼slemeyi ihmal etmediÄŸini anlattÄ±. Gazzeli genÃ§ kÄ±z Ukkad, tÃ¼m bu yazÄ±m iÅŸlemi boyunca hiÃ§bir zorluk Ã§ekmediÄŸini, azimle mushafÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

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