10:21, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul'da ulaÅŸÄ±ma yoÄŸun sis engeli | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Åžehir HatlarÄ±Â ve Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri AÅž (Ä°DO), olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ±Â seferleriniÂ iptalÂ etti.

Åžehir HatlarÄ± ve Ä°DO'dan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re, Åžehir HatlarÄ±'nÄ±n, EminÃ¶nÃ¼-Adalar, EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y, KarakÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y, BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y, EminÃ¶nÃ¼-ÃœskÃ¼dar, ÃœskÃ¼dar-EyÃ¼p seferleri, yoÄŸun sis dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lamayacak.

Ä°DO'nun da Sirkeci-Harem, Eskihisar-TopÃ§ular ve iÃ§ hat deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iptal edildi.

HÄ±zlÄ± feribot ve dÄ±ÅŸ hat deniz otobÃ¼slerinde ise 06.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ, 07.10 BostancÄ±-Kartal-Yalova Deniz OtobÃ¼sÃ¼, 07.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼, 07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ± Deniz OtobÃ¼sÃ¼, 07.00 Yalova-Pendik, 07.00 YenikapÄ± - BandÄ±rma ve Pendik-Yalova, 07.15 Yalova-YenikapÄ±, 07.30 Bursa-YenikapÄ± Bursa HÄ±zlÄ± Feribot ile 07.45 YenikapÄ±-Yalova hÄ±zlÄ± feribot seferleri de olumsuz hava ÅŸartlarÄ± dolayÄ±sÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.

AyrÄ±ca 08.30 Armutlu-Armutlu TK-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y Deniz OtobÃ¼sÃ¼, 08.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ Deniz OtobÃ¼sÃ¼ seferleri ile 07.45 YenikapÄ±-Yalova, 08.00 Yalova-Pendik, 08.00 Pendik-Yalova hÄ±zlÄ± feribot seferleri iptal edildi.

Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) arasÄ±nda 08.30'da yapÄ±lmasÄ± gereken sefer de sis dolayÄ±sÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.

HAVA ULAÅžIMI

Ã–te yandan,Â TÃ¼rk Hava YollarÄ±Â (THY), Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan yapÄ±lmasÄ± planlananÂ bazÄ± iÃ§ hat seferlerininÂ sisten dolayÄ± iptal edildiÄŸini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n sÃ¶z konusu havalimanÄ±nda yaÅŸanmasÄ± beklenen sis nedeniyle iÃ§ hatta 9 tarifeli sefer yapÄ±lamayacak.

Ä°stanbul'da dÃ¼nden bu yana etkili olanÂ sis, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin azalmasÄ±na sebep oldu.Â

Buna raÄŸmen havalimanÄ±nda seferlerde herhangi bir aksama yaÅŸanmazken, hava trafiÄŸinde yoÄŸunluk meydana geldi.Â

HavalimanÄ±nda, uÃ§aklarÄ±n geliÅŸ ve gidiÅŸleri ise planlanan saatlerde yapÄ±lÄ±yor. Pasaport iÅŸlemlerini yapan yolcular, uÃ§aklarÄ±n kalkacaÄŸÄ± kÃ¶rÃ¼klere yÃ¶nlendiriliyor.Â

TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) ise Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan dÃ¼n ve bugÃ¼n yapÄ±lacak 45 tarifeli seferin iptal edildiÄŸini bildirdi. HavalimanÄ±nda etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle THY'nin bugÃ¼n saat 10.00â€™a kadar olan seferleri durduruldu. YolcularÄ±n seyahatlerinden Ã¶nce uÃ§uÅŸlarÄ± ile ilgili son durumu "www.thy.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralÄ± Ã§aÄŸrÄ± merkezinden Ã¶ÄŸrenmeleri istendi.