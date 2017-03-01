Ä°stanbul'da ulaÅŸÄ±ma yoÄŸun sis engeli | FOTO

Ä°stanbul Åžehir HatlarÄ±Â ve Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri AÅž (Ä°DO), olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ±Â seferleriniÂ iptalÂ etti.
Åžehir HatlarÄ± ve Ä°DO'dan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re, Åžehir HatlarÄ±'nÄ±n, EminÃ¶nÃ¼-Adalar, EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y, KarakÃ¶y-KadÄ±kÃ¶y, BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y, EminÃ¶nÃ¼-ÃœskÃ¼dar, ÃœskÃ¼dar-EyÃ¼p seferleri, yoÄŸun sis dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lamayacak.
Ä°DO'nun da Sirkeci-Harem, Eskihisar-TopÃ§ular ve iÃ§ hat deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iptal edildi.
HÄ±zlÄ± feribot ve dÄ±ÅŸ hat deniz otobÃ¼slerinde ise 06.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ, 07.10 BostancÄ±-Kartal-Yalova Deniz OtobÃ¼sÃ¼, 07.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼, 07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ± Deniz OtobÃ¼sÃ¼, 07.00 Yalova-Pendik, 07.00 YenikapÄ± - BandÄ±rma ve Pendik-Yalova, 07.15 Yalova-YenikapÄ±, 07.30 Bursa-YenikapÄ± Bursa HÄ±zlÄ± Feribot ile 07.45 YenikapÄ±-Yalova hÄ±zlÄ± feribot seferleri de olumsuz hava ÅŸartlarÄ± dolayÄ±sÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.
AyrÄ±ca 08.30 Armutlu-Armutlu TK-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y Deniz OtobÃ¼sÃ¼, 08.30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ Deniz OtobÃ¼sÃ¼ seferleri ile 07.45 YenikapÄ±-Yalova, 08.00 Yalova-Pendik, 08.00 Pendik-Yalova hÄ±zlÄ± feribot seferleri iptal edildi.
Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) arasÄ±nda 08.30'da yapÄ±lmasÄ± gereken sefer de sis dolayÄ±sÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.
Ã–te yandan,Â TÃ¼rk Hava YollarÄ±Â (THY), Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan yapÄ±lmasÄ± planlananÂ bazÄ± iÃ§ hat seferlerininÂ sisten dolayÄ± iptal edildiÄŸini duyurdu.
THY'nin resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n sÃ¶z konusu havalimanÄ±nda yaÅŸanmasÄ± beklenen sis nedeniyle iÃ§ hatta 9 tarifeli sefer yapÄ±lamayacak.
Ä°stanbul'da dÃ¼nden bu yana etkili olanÂ sis, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin azalmasÄ±na sebep oldu.Â
Buna raÄŸmen havalimanÄ±nda seferlerde herhangi bir aksama yaÅŸanmazken, hava trafiÄŸinde yoÄŸunluk meydana geldi.Â
HavalimanÄ±nda, uÃ§aklarÄ±n geliÅŸ ve gidiÅŸleri ise planlanan saatlerde yapÄ±lÄ±yor. Pasaport iÅŸlemlerini yapan yolcular, uÃ§aklarÄ±n kalkacaÄŸÄ± kÃ¶rÃ¼klere yÃ¶nlendiriliyor.Â
TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) ise Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan dÃ¼n ve bugÃ¼n yapÄ±lacak 45 tarifeli seferin iptal edildiÄŸini bildirdi. HavalimanÄ±nda etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle THY'nin bugÃ¼n saat 10.00â€™a kadar olan seferleri durduruldu. YolcularÄ±n seyahatlerinden Ã¶nce uÃ§uÅŸlarÄ± ile ilgili son durumu "www.thy.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralÄ± Ã§aÄŸrÄ± merkezinden Ã¶ÄŸrenmeleri istendi.
ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebap ilÃ§esinin DBP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Nurettin Ataman ile 2 yakÄ±nÄ±, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul'da yoÄŸun sis nedeniyle Ä°DO ve THY'nÄ±n bazÄ± seferleri iptal edildi
Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§mek Ã¼zere bekleyen 18 kiÅŸi yakalandÄ±.
Birden fazla tez danÄ±ÅŸmanÄ± gerektiÄŸi durumlarda atanacak ikinci tez danÄ±ÅŸmanÄ±, Ã¼niversite kadrosu dÄ±ÅŸÄ±ndan da en az doktora derecesine sahip kiÅŸilerden olabilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°K) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in geldiÄŸi Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamad'da, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev ile bir araya geldi
SAT ve SAS komandolarÄ± ile amfibi deniz piyadeleri, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgelerinde PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadele ile FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na destek saÄŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°K) Liderler Zirvesi iÃ§in geldiÄŸi Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a geldi.
Beklenen yoÄŸun sis nedeniyle bugÃ¼n ve yarÄ±n, saat 21:00 ila 10:00 arasÄ±nda havalimanÄ±nda planlanan seferler yÃ¼zde 10 azaltÄ±lacak
Ä°DO, hava muhalefeti nedeniyle, tÃ¼m Ä°Ã§ Hat Deniz OtobÃ¼sÃ¼ seferleri ile bazÄ± HÄ±zlÄ± Feribot ve DÄ±ÅŸ Hat Deniz OtobÃ¼sleri seferlerinin iptal edildiÄŸini duyurdu.
Gaziantep ve AdÄ±yaman'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼pheliden canlÄ± bomba olduÄŸu deÄŸerlendirilen 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Rusya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fomin, "(TÃ¼rkiye ile S-400 sistemlerine iliÅŸkin) GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Teslimat ancak anlaÅŸma saÄŸlanÄ±rsa gerÃ§ekleÅŸebilir ve ÅŸu an iÃ§in bÃ¶yle bir anlaÅŸma yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±