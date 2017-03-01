10:25, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Musul'da 151 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Irak'ta ordu birlikleri ile uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi kara ve hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 151 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MusulÂ OperasyonlarÄ± KomutanÄ± Korgeneral Abdulemir Yarallah, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, orduya baÄŸlÄ± 9. ZÄ±rhlÄ± TÃ¼menin bÃ¶lgedeki terÃ¶rle mÃ¼cadele gÃ¼Ã§lerinin ekseni karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¼venli bir cephe oluÅŸturmayÄ± hedeflediÄŸiÂ operasyonda 12 DEAÅž mensubununÂ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±. Yarallah, sÃ¶z konusu operasyonda, orduya baÄŸlÄ± birliklerin Ed-Demirci Es-SagÄ±ra kÃ¶yÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdiÄŸi, batÄ± kesimindeÂ DEAÅž'tan alÄ±nan bÃ¶lge ve kÃ¶ylerin patlayÄ±cÄ±lardan temizlendiÄŸini kaydetti. TerÃ¶rle mÃ¼cadele birliklerinin ise Vadi HÄ±cr bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda 40 DEAÅž Ã¼yesininÂ etkisiz hale getirildiÄŸini aktaran Yarallah, "Orduya baÄŸlÄ± hava kuvvetlerinin dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 64, koalisyon gÃ¼Ã§lerininkinde ise 35 DEAÅž militanÄ± Ã¶ldÃ¼." ifadesini kullandÄ±. Musul'un doÄŸu yakasÄ±nda geÃ§en ay kontrolÃ¼ tamamen ele geÃ§iren Irak gÃ¼Ã§leri, 19 Åžubat'tan itibaren batÄ± yakasÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmaya yÃ¶nelik operasyona baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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