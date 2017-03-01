Musul'da DEAÅž'Ä±n yolu kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD destekli Irak ordu birlikleri DEAÅž'Ä±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu ÅŸehirlerden birisi olan Musul'dan son Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolunu da kapatarak, kuzeybatÄ±dan kente giriÅŸlerin kontrolÃ¼nÃ¼ eline geÃ§irdi.
Reuters'a telefonla bilgi veren bir general, ordunun dokuzuncu zÄ±rhlÄ± tÃ¼meninin Musul'un kuzeybatÄ±dan giriÅŸi olan "Suriye KapÄ±sÄ±"na bir kilometre kadar yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
General, "Yolu fiilen kontrol ediyoruz, gÃ¶rÃ¼ÅŸ alanÄ±mÄ±zda" dedi. Musul sakinleri, "Suriye KapÄ±sÄ±"ndan baÅŸlayan otoyol Ã¼zerinde salÄ± gÃ¼nÃ¼nden bu yana seyahat edemediklerini sÃ¶ylediler.
Yol, Musul ile DEAÅž'Ä±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu bir baÅŸka ÅŸehir Telafer'i birbirine ve daha sonra da Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na baÄŸlÄ±yor. Telafer, Musul'un 60 kilometre batÄ±sÄ±nda bulunuyor.
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