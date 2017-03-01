10:31, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

13. EÄ°T Liderler Zirvesi baÅŸladÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± Pakistan'da dÃ¼zenlenen zirvenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda ilk olarak liderler aile fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da dÃ¼zenlenenÂ 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi baÅŸladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan'Ä±n da katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± zirvede liderler aile fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi. FotoÄŸraf Ã§ekiminde, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n saÄŸÄ±nda Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, solunda ise Tacikistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°mamali Rahman yer aldÄ±. Zirvenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± EÄ°T dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Pakistan'a devreden Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev yaptÄ±. Aliyev'in ardÄ±ndan dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenen Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap etti.

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