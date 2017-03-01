Ã‡anakkale'de 18 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 18 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Behramkale kÃ¶yÃ¼ Biber Deresi mevkisine gitti.
Burada, Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§mek Ã¼zere bekleyen, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu Kongo, Myanmar ve Afganistan uyruklu 18 kiÅŸi yakalandÄ±.
Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen yabancÄ± uyruklular, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan AyvacÄ±k YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezine teslim edildi.
ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebap ilÃ§esinin DBP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Nurettin Ataman ile 2 yakÄ±nÄ±, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul'da yoÄŸun sis nedeniyle Ä°DO ve THY'nÄ±n bazÄ± seferleri iptal edildi
Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§mek Ã¼zere bekleyen 18 kiÅŸi yakalandÄ±.
Birden fazla tez danÄ±ÅŸmanÄ± gerektiÄŸi durumlarda atanacak ikinci tez danÄ±ÅŸmanÄ±, Ã¼niversite kadrosu dÄ±ÅŸÄ±ndan da en az doktora derecesine sahip kiÅŸilerden olabilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°K) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in geldiÄŸi Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamad'da, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev ile bir araya geldi
SAT ve SAS komandolarÄ± ile amfibi deniz piyadeleri, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgelerinde PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadele ile FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na destek saÄŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°K) Liderler Zirvesi iÃ§in geldiÄŸi Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin PolatlÄ± 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada ilk gÃ¼n tamamlandÄ±
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "KOSGEB'in 50 bin liralÄ±k 'SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi' Ã¶demeleri kapsamÄ±nda 461 bin 167 KOBÄ°'ye kredi faiz desteÄŸi verildi" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan 3 Åžubat'ta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Mersin Åžehir Hastanesi, saÄŸlÄ±k turizminde Ã¶ncÃ¼ olmak iÃ§in Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden 40 iÅŸ adamÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak iÃ§in Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a geldi.
Beklenen yoÄŸun sis nedeniyle bugÃ¼n ve yarÄ±n, saat 21:00 ila 10:00 arasÄ±nda havalimanÄ±nda planlanan seferler yÃ¼zde 10 azaltÄ±lacak
Ä°DO, hava muhalefeti nedeniyle, tÃ¼m Ä°Ã§ Hat Deniz OtobÃ¼sÃ¼ seferleri ile bazÄ± HÄ±zlÄ± Feribot ve DÄ±ÅŸ Hat Deniz OtobÃ¼sleri seferlerinin iptal edildiÄŸini duyurdu.
Gaziantep ve AdÄ±yaman'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼pheliden canlÄ± bomba olduÄŸu deÄŸerlendirilen 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Rusya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fomin, "(TÃ¼rkiye ile S-400 sistemlerine iliÅŸkin) GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Teslimat ancak anlaÅŸma saÄŸlanÄ±rsa gerÃ§ekleÅŸebilir ve ÅŸu an iÃ§in bÃ¶yle bir anlaÅŸma yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±