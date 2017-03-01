GÃ¼ncelleme: 10:15, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡anakkale'de 18 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±





Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§mek Ã¼zere bekleyen 18 kiÅŸi yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 18 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Behramkale kÃ¶yÃ¼ Biber Deresi mevkisine gitti. Burada, Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§mek Ã¼zere bekleyen, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu Kongo, Myanmar ve Afganistan uyruklu 18 kiÅŸi yakalandÄ±. Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen yabancÄ± uyruklular, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan AyvacÄ±k YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezine teslim edildi.

Ä°lgili Konular ege mÃ¼lteciler

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.