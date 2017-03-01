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11:19, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Amerika
10:45, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Trump'tan Ä°ran'a gÃ¶zdaÄŸÄ±, Ä°srail'e atÄ±f
Trump'tan Ä°ran'a gÃ¶zdaÄŸÄ±, Ä°srail'e atÄ±f

BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduktan sonra ilk kez Kongreye hitap eden ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze programÄ±nÄ± destekleyen kiÅŸi ve kurumlara yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirdim ve Ä°srail devleti ile sarsÄ±lmaz ittifakÄ±mÄ±zÄ± yeniden tasdik ettim" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduktan sonra ilk kez Kongreye hitap edenÂ ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump,Â Ä°ran'Ä±n eylemlerine dikkati Ã§ekerek, "Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze programÄ±nÄ± destekleyen kiÅŸi ve kurumlara yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirdim ve Ä°srail devleti ile sarsÄ±lmaz ittifakÄ±mÄ±zÄ± yeniden tasdik ettim." dedi.

ABDÂ Kongresinin iki kanadÄ±nÄ± temsil eden Senato ile Temsilciler Meclisinin ortak oturumunda vekillere hitap eden Trump, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Amerikan ekonomisiyle ilgili attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± anlattÄ±. DEAÅž ve yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerle mÃ¼cadele vaadini yineleyen Trump, Ã¼lkede birliÄŸi saÄŸlamak istediÄŸini vurguladÄ±.

Salona giriÅŸinde CumhuriyetÃ§i vekiller tarafÄ±ndan dakikalarca ayakta alkÄ±ÅŸlanan ve konuÅŸmasÄ± sÄ±k sÄ±k alkÄ±ÅŸlarla bÃ¶lÃ¼nen Trump, yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren hitabÄ±nda gÃ¶reve geldiÄŸi gÃ¼nden itibaren ekonomi alanÄ±nda birÃ§ok adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD'nin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlama noktasÄ±nda gerekli gÃ¶rdÃ¼kleri tedbirleri alacaklarÄ±nÄ± kaydeden Trump, ABD ve Avrupa'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan Ã¶rnekler vererek DEAÅž tehdidine karÅŸÄ± kararlÄ±lÄ±k vurgusu yaptÄ±.

DEAÅž'A KARÅžI MÃœTTEFÄ°KLERLE BERABER Ã‡ALIÅžMA VURGUSU

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± kastederek, "Bu alÃ§ak dÃ¼ÅŸmanÄ± yeryÃ¼zÃ¼nden temizlemek iÃ§in Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki dostlarÄ±mÄ±z ve mÃ¼ttefiklerimiz de dahil tÃ¼m mÃ¼ttefiklerimizle beraber Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." diyen Trump, savunma harcamalarÄ±nda Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ciddi artÄ±ÅŸa da dikkati Ã§ekti.

Trump, "SÃ¶z verdiÄŸim gibi, MÃ¼slÃ¼man ve HristiyanlarÄ±, her din ve inanÃ§tan kadÄ±n, erkek ve Ã§ocuklarÄ± katleden kanunsuz vahÅŸiler topluluÄŸu olan DEAÅž'Ä± ortadan kaldÄ±rma planÄ± hazÄ±rlamasÄ± iÃ§in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na talimat verdim." ifadesini kullandÄ±.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Pentagon) bÃ¼tÃ§esinin ciddi oranda artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± da aktaran Trump, "Amerikan tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k bÃ¼tÃ§e artÄ±ÅŸlarÄ±ndan birinin hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± istiyor ve orduyu yeniden inÅŸa edecek bir bÃ¼tÃ§eyi Kongreye gÃ¶nderiyorum." diye konuÅŸtu.

Ä°RAN'A GÃ–ZDAÄžI, Ä°SRAÄ°L'E ATIF

Trump ayrÄ±ca Ä°ran'Ä±n eylemlerine dikkati Ã§ekerek, "Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze programÄ±nÄ± destekleyen kiÅŸi ve kurumlara yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirdim ve Ä°srail devleti ile sarsÄ±lmaz ittifakÄ±mÄ±zÄ± yeniden tasdik ettim." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, NATO ile iliÅŸkilere de deÄŸindi.

Bu konuda Trump, "FaÅŸizmi tahtÄ±ndan eden iki dÃ¼nya savaÅŸÄ± ile komÃ¼nizmi maÄŸlup eden SoÄŸuk SavaÅŸ arasÄ±nda harmanlanmÄ±ÅŸ NATO'yu gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde destekliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

MEKSÄ°KA SINIRINA DUVAR

ABD'nin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸi konusuna da konuÅŸmasÄ±nda yer ayÄ±ran Trump, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar inÅŸa edileceÄŸini bir kez daha dile getirdi. Trump, "YakÄ±n zamanda baÅŸlayacak ve bittiÄŸi zaman uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na ve suÃ§a karÅŸÄ± Ã§ok etkili bir silah olacak." dedi.

"YOKSUL ÅžEHÄ°RLERDEKÄ° Ã‡OCUKLARIMIZIB KADERÄ°NÄ° GÃ–RMEZDEN GELDÄ°K"

Amerikan orta sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n uzun zamandÄ±r, yabancÄ± Ã¼lkelere kayan istihdam ve refah nedeniyle kÃ¼Ã§Ã¼lmekte olduÄŸunu vurgulayan Trump, "Birbiri ardÄ±na kÃ¼resel projeleri finanse ettik ama Chicago, Baltimore, Detroit gibi yoksul ÅŸehirlerdeki Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n kaderini gÃ¶rmezden geldik. Kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± herkesin geÃ§iÅŸine ve uyuÅŸturucu seline aÃ§Ä±k bÄ±rakÄ±rken diÄŸer Ã¼lkelerin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± koruduk. Evimizdeki altyapÄ± sistemleri Ã§Ã¶kerken deniz aÅŸÄ±rÄ± Ã¼lkelere trilyonlarca dolar harcadÄ±k." dedi.

"Ã–NCELÄ°KLE EKONOMÄ°NÄ°N MOTORUNU YENÄ°DEN Ã‡ALIÅžTIRMALIYIZ"

"Evde ve dÄ±ÅŸarÄ±da tÃ¼m hedeflerimize ulaÅŸabilmek iÃ§in Ã¶ncelikle ekonominin motorunu yeniden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmamÄ±z gerekiyor." diyen Trump, Ã¶lmekte olan Amerikan endÃ¼strilerini yeniden hayata dÃ¶ndÃ¼receÄŸini, orduya ihtiyacÄ± olan kaynaÄŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ã¶ken altyapÄ±nÄ±n yeni yollar kÃ¶prÃ¼ler, havayollarÄ± ve tren yollarÄ±yla yenileceÄŸini taahhÃ¼t etti.

Trump, gÃ¶reve geleli henÃ¼z bir aydan biraz fazla zaman geÃ§tiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

BaÅŸkan seÃ§ilmesinden bu yana Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed Martin, Walmart ve daha nicelerinin ABD'ye milyarlarca dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ±nÄ± ve on binlerce yeni istihdam oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Trump, "Hisse senetleri 8 KasÄ±m'dan bu yana yaklaÅŸÄ±k 3 trilyon dolarla rekor seviyede deÄŸer kazandÄ±. Harika F-35 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n fiyatÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekerek vergi mÃ¼kelleflerine yÃ¼z milyonlarca dolar tasarruf saÄŸladÄ±k ve tÃ¼m federal hÃ¼kÃ¼met ihalelerinde milyarlarca dolar kazanmaya devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Donald Trump ayrÄ±ca, Ã¶nceki yÃ¶netimin "istihdam katili" regÃ¼lasyonlarÄ±nÄ± ciddi derecede azaltmak iÃ§in harekete geÃ§tiÄŸini, askeri ve elzem olmayan federal iÅŸe alÄ±mlarÄ± durdurduÄŸunu, kamu yetkililerini lobicilik faaliyetlerinden men ettiÄŸini, Keystone ve Kuzey Dakota petrol boru hatlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Transpasifik OrtaklÄ±k AnlaÅŸmasÄ±'ndan Ã§ekildiÄŸini anÄ±msattÄ±.

"SERBEST TÄ°CARETE KUVVETLE Ä°NANIYORUM ANCAK TÄ°CARET AYNI ZAMANDA ADÄ°L OLMALI"

Amerikan ÅŸirketlerine uygulanan kurumsal vergi oranÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼receÄŸini kaydeden Trump, ekonomi takÄ±mÄ±nÄ±n ÅŸu an "tarihi vergi reformu" Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ticaret anlaÅŸmalarÄ±na da deÄŸinen Trump, "Serbest ticarete kuvvetle inanÄ±yorum ancak ticaret aynÄ± zamanda adil olmalÄ±." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Trump, ABD'ye "Amerikan malÄ± satÄ±n al, AmerikalÄ± iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±r." prensibi ve yaklaÅŸÄ±k bir trilyon dolarlÄ±k altyapÄ± yatÄ±rÄ±mÄ±yla milyonlarca istihdam getireceÄŸini ifade etti.Â 

DEMOKRATLAR TRUMP'I NE KARÅžILADI NE DE UÄžURLADI

Salona giriÅŸinde CumhuriyetÃ§iler tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan ve kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dakikalarca ayakta alkÄ±ÅŸlanan Trump'Ä±n Demokrat vekillerle tokalaÅŸmamasÄ±, tarihi konuÅŸmanÄ±n dikkat Ã§ekici bir ayrÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturdu.

Demokratlar, Trump'Ä±n Obama yÃ¶netimine yÃ¶nelttiÄŸi suÃ§lamalarÄ± rahatsÄ±zlÄ±kla dinlerken, CumhuriyetÃ§iler sÄ±k sÄ±k alkÄ±ÅŸ yaÄŸmuruna tuttu.Â 



Ä°lgili Konular trump ABD
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