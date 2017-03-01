10:39, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

KÃ¶ye inen Boko Haram'la Ã§atÄ±ÅŸma: 18 Ã¶lÃ¼





Nijerya'da yiyecek bulmak iÃ§in bir kÃ¶ye giren Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile yapÄ±lan Ã§atÄ±ÅŸmada 18 Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya'da Boko Haram Ã¼yesi 18Â kiÅŸinin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi. Ulusal basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, yiyecek ve diÄŸer temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla Ã¼lkenin kuzeyindeki Yobe eyaletinin Kumuya kÃ¶yÃ¼ne saldÄ±ran Boko Haram Ã¼yeleriyleÂ ordu birlikleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 18 Boko Haram Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren Ã¶rgÃ¼t, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle en az 100 bin kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, milyonlarca kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerleri terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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