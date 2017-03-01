10:59, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

DBP'li BeytÃ¼ÅŸÅŸebap Belediye BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebap ilÃ§esinin DBP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Nurettin Ataman ile 2 yakÄ±nÄ±, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BeytÃ¼ÅŸÅŸebap Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k ettiÄŸi" iddiasÄ±yla hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan DBP'li Ä°lÃ§e Belediye BaÅŸkanÄ± Nurettin Ataman ile yakÄ±nlarÄ± Davut ve Cindi Ataman, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince adreslerine dÃ¼zenlenen operasyonla yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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