11:15, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Hakkari'de PKK'ya ait malzemeler ele geÃ§irildi





Hakkari Gelinli mezrasÄ± kÄ±rsalÄ±ndaki aramada frekans saÄŸlayÄ±cÄ± uydu alÄ±cÄ±sÄ±, uydu telefonu ve yaÅŸamsal malzeme bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince kÄ±rsal alanda yapÄ±lan aramada PKK'yaÂ ait frekans saÄŸlayÄ±cÄ± uydu alÄ±cÄ±sÄ± ve uydu telefonu ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda merkeze baÄŸlÄ± CeylanlÄ± kÃ¶yÃ¼ Gelinli mezrasÄ±ndaki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta, PKK'ya ait malzemelerin saklandÄ±ÄŸÄ±na dair bilgilerin elde edildiÄŸi belirtildi. Bunun Ã¼zerine Gelinli mezrasÄ± kÄ±rsalÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama tarama faaliyetinde frekans saÄŸlayÄ±cÄ± uydu alÄ±cÄ±sÄ±, uydu telefonu ve yaÅŸamsal malzemelerin ele geÃ§irildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, konuyla ilgili tahkikatÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. Â

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