11:33, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye imalat PMI Ekim'den beri en yÃ¼ksek seviyede





TÃ¼rkiye'de imalat PMI Endeksi Åžubat'ta 49.7â€™ye yÃ¼kselerek geÃ§en ekim ayÄ±ndan bu yana en yÃ¼ksek deÄŸerine ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ekonomik bÃ¼yÃ¼menin Ã¶ncÃ¼ gÃ¶stergesi olan imalat sanayi performansÄ±nda en hÄ±zlÄ± ve gÃ¼venilir referans kabul edilen Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± TÃ¼rkiye ve Ä°stanbul Ä°malat Sanayi PMI (SatÄ±n Alma YÃ¶neticileri Endeksi) anketlerinin Åžubat 2017 dÃ¶nemi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.



Buna gÃ¶re Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± TÃ¼rkiye Ä°malat PMI ÅŸubat ayÄ±nda 49.7â€™ye yÃ¼kselerek geÃ§en ekim ayÄ±ndan bu yana en yÃ¼ksek deÄŸerine ulaÅŸtÄ±. PMI anket verileri, TÃ¼rk imalat sektÃ¶rÃ¼nde genel anlamda stabilizasyon saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Beklenti 48.2'ydi.Â HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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