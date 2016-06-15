TÃ¼rkiye imalat PMI Ekim'den beri en yÃ¼ksek seviyede

Ekonomik bÃ¼yÃ¼menin Ã¶ncÃ¼ gÃ¶stergesi olan imalat sanayi performansÄ±nda en hÄ±zlÄ± ve gÃ¼venilir referans kabul edilen Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± TÃ¼rkiye ve Ä°stanbul Ä°malat Sanayi PMI (SatÄ±n Alma YÃ¶neticileri Endeksi) anketlerinin Åžubat 2017 dÃ¶nemi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Buna gÃ¶re Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± TÃ¼rkiye Ä°malat PMI ÅŸubat ayÄ±nda 49.7â€™ye yÃ¼kselerek geÃ§en ekim ayÄ±ndan bu yana en yÃ¼ksek deÄŸerine ulaÅŸtÄ±. PMI anket verileri, TÃ¼rk imalat sektÃ¶rÃ¼nde genel anlamda stabilizasyon saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Beklenti 48.2'ydi.Â
FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "Bylock"u kullandÄ±klarÄ± iddia edilen eski 18 emniyet mensubu tutuklandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, sanÄ±klardan Bekir Kurt, FETÃ– ile irtibatlÄ± olduÄŸunu itiraf etti
CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, "parlamenter demokrasinin gÃ¼Ã§lendirilmesi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla hazÄ±rladÄ±klarÄ±, 5 kanun teklifinin referandumdan Ã¶nce yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Petrol Ofisinde Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ ÅŸekilde akaryakÄ±t kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin iÅŸ adamlarÄ± AydÄ±n DoÄŸan ile Ersin Ã–zince'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, DoÄŸan hakkÄ±nda bir sonraki duruÅŸmaya zorla getirilme kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
MetrekÃ¼p baÅŸÄ±na 196 mikrogram ile Bursa'da hava kirliliÄŸi, ulusal standartlarÄ±n 3 katÄ±na yaklaÅŸtÄ±
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± verilerine gÃ¶re, ÅŸubatta bir Ã¶nceki aya kÄ±yasla Ä°stanbul'da perakende fiyatlar yÃ¼zde 0,33, toptan fiyatlar yÃ¼zde 0,20 arttÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, EÄ°T Liderler Zirvesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununu gÃ¶rmezlikten gelemeyiz. Minsk ÃœÃ§lÃ¼sÃ¼ bu iÅŸi Ã§Ã¶zememiÅŸtir. Ã–yleyse biz kendi gÃ¶beÄŸimizi beraber, birlikte kesmek zorundayÄ±z" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutu'nda kabul etti
KaramÃ¼rsel'de "1 Mart ÃœskÃ¼dar Vapuru FaciasÄ±"nÄ±n anma tÃ¶reninde boÄŸulma tehlikesi geÃ§iren dalgÄ±Ã§, denize atlayan belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n mÃ¼dahalesiyle kurtarÄ±ldÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyinde Kandil, AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgelerinde tespit edilen 16 hedef hava harekatÄ±yla vuruldu
TÃ¼rkiye'de imalat PMI Endeksi Åžubat'ta 49.7â€™ye yÃ¼kselerek geÃ§en ekim ayÄ±ndan bu yana en yÃ¼ksek deÄŸerine ulaÅŸtÄ±
Hakkari Gelinli mezrasÄ± kÄ±rsalÄ±ndaki aramada frekans saÄŸlayÄ±cÄ± uydu alÄ±cÄ±sÄ±, uydu telefonu ve yaÅŸamsal malzeme bulundu
ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebap ilÃ§esinin DBP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Nurettin Ataman ile 2 yakÄ±nÄ±, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul'da yoÄŸun sis nedeniyle Ä°DO ve THY'nÄ±n bazÄ± seferleri iptal edildi
Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§mek Ã¼zere bekleyen 18 kiÅŸi yakalandÄ±.
Birden fazla tez danÄ±ÅŸmanÄ± gerektiÄŸi durumlarda atanacak ikinci tez danÄ±ÅŸmanÄ±, Ã¼niversite kadrosu dÄ±ÅŸÄ±ndan da en az doktora derecesine sahip kiÅŸilerden olabilecek