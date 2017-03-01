11:30, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã–mer Muhtar'Ä±n son silah arkadaÅŸÄ± vefat etti



Foto: Ã–mer Muhtar

Ä°talyan iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda Libya direniÅŸinin kahramanlaÅŸan isimlerinden "Ã§Ã¶l aslanÄ±" lakaplÄ± Ã–mer Muhtar'Ä±n son silah arkadaÅŸÄ± AbdurrazÄ±k Cilgaf el-Berasi vefat etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GenÃ§ yaÅŸÄ±nda Ä°talyan iÅŸgaline karÅŸÄ± direniÅŸe katÄ±lan Ã–mer Muhtar'Ä±n son silah arkadaÅŸÄ± AbdurrazÄ±k Cilgaf el-Berasi, 110 yaÅŸÄ±nda El-Beyda kentinde hayata gÃ¶zlerini yumdu. Libya'nÄ±n El-Beyda kentinde 1907'de doÄŸan Berasi, Ã¼lkenin 1951'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmasÄ±ndan sonra ilk kral olarak gÃ¶reve baÅŸlayan I. Ä°dris'in geldiÄŸi Senusi ailesi ile tarihi iliÅŸkilere sahip Berasi kabilesine mensuptu. Berasi, LibyalÄ±larÄ±n iÅŸgal gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelede Ã–mer Muhtar'Ä±n yanÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Ã–MER MUHTAR KÄ°MDÄ°R? Ã–mer Muhtar, Libya'da Ä°talyanlara karÅŸÄ± direniÅŸ hareketinin Ã¶nderliÄŸini yaptÄ±. Muhtar, Ä°talyanlarÄ±n 1911'de Libya'ya Ã§Ä±karma yapmasÄ± Ã¼zerine OsmanlÄ± subaylarÄ± ve Senusi ÅŸeyhi Ahmed eÅŸ-Åžerif es Senusi Ã¶nderliÄŸinde baÅŸlayan direniÅŸ hareketine gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak katÄ±ldÄ±. OsmanlÄ± Devleti'nin Libya Ã¼zerindeki hakimiyetinin resmen sona ermesinin ardÄ±ndan da Ã–mer Muhtar, 1922'de Ä°talya'da iktidara gelen faÅŸistlerin Libya'yÄ± sÃ¶mÃ¼rgeleÅŸtirme politikasÄ±na karÅŸÄ± yeni bir direniÅŸ hareketi baÅŸlattÄ±, aÅŸiretlerden topladÄ±ÄŸÄ± gerilla gÃ¼Ã§leriyle baÅŸarÄ±lÄ± baskÄ±nlar gerÃ§ekleÅŸtirerek Ä°talyan kuvvetlerine aÄŸÄ±r kayÄ±plar verdirdi, direniÅŸini 1931'e deÄŸin sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Muhtar, 11 EylÃ¼l 1931'de bir Ã§arpÄ±ÅŸmada yaralanarak Ä°talyanlara esir dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve bir savaÅŸ mahkemesince Ã¶lÃ¼me mahkum edilerek, Saluk'ta aynÄ± yÄ±l idam edildi.

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