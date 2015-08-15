DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

11:42, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

"El Kaide'nin ikinci adamÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD hÃ¼kÃ¼metinden bir temsilci AFP haber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ebu Hayr el MÄ±sri'nin bir hava saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda Suriyeâ€™nin Ä°dlib kentinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± aydÄ±nlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Temsilci, eÄŸer sÃ¶z konusu kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ teyit edilirse, bunun terÃ¶rizmle mÃ¼cadelede Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± anlamÄ±na geleceÄŸini de vurguladÄ±.

Merkezi Londra'da olan Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlem Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ebu Hayr el MÄ±sri'nin ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Ä°dlib yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi bir Ä°HA saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ doÄŸruladÄ±.

El MÄ±sri'nin El Kaide'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼len eski lideri Usame Bin Ladin'in damadÄ± ve aynÄ± zamanda ÅŸimdiki El Kaide lideri Ayman El Zevahiriâ€™nin de yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri. 59 yaÅŸÄ±ndaki MÄ±sÄ±r doÄŸumlu El MÄ±sriâ€™nin 11 EylÃ¼l 2001 terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da planlayÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda olduÄŸu sÃ¶yleniyor.Â Amerikan istihbarat birimleri Muhammed Recep Abdurrahman ismini de kullanan El MÄ±sriâ€™nin 1998â€™de Kenya ve Tanzanyaâ€™da Amerikan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n da arkasÄ±ndaki isim olduÄŸunu tahmin ediyorlar.

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