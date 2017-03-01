GÃ¼ncelleme: 14:37, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Afganistan'da istihbarat merkezine bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 35 yaralÄ±



Foto: ArÅŸiv

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de istihbarat merkezini hedef alan saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 35 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Kabil'de istihbarat merkezini hedef alan saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 35 kiÅŸi yaralandÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Vahid Macruh, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Arzan Kimat bÃ¶lgesinde istihbarat merkezi yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan 35 kiÅŸinin tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Yetkililer, saldÄ±rganlardan birinin bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ± istihbarat merkezi yakÄ±nlarÄ±nda patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan diÄŸer saldÄ±rganlarÄ±n binaya girdiÄŸini bildirdi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rganlarla Ã§atÄ±ÅŸmaya girdiÄŸi, bÃ¶lgede ikinci bir patlama sesinin duyulduÄŸu da kaydedildi.

Ä°lgili Konular Afganistan patlama

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.