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15:22, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Afganistan
GÃ¼ncelleme: 14:37, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Afganistan'da istihbarat merkezine bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 35 yaralÄ±
Afganistan'da istihbarat merkezine bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 35 yaralÄ±
Foto: ArÅŸiv

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de istihbarat merkezini hedef alan saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 35 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Kabil'de istihbarat merkezini hedef alan saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 35 kiÅŸi yaralandÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Vahid Macruh, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Arzan Kimat bÃ¶lgesinde istihbarat merkezi yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan 35 kiÅŸinin tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yetkililer, saldÄ±rganlardan birinin bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ± istihbarat merkezi yakÄ±nlarÄ±nda patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan diÄŸer saldÄ±rganlarÄ±n binaya girdiÄŸini bildirdi.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rganlarla Ã§atÄ±ÅŸmaya girdiÄŸi, bÃ¶lgede ikinci bir patlama sesinin duyulduÄŸu da kaydedildi.



Ä°lgili Konular Afganistan patlama
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