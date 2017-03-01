11:56, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Kabil'de ÅŸiddetli patlama





Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de ÅŸiddetli bir patlama meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'in 6. BÃ¶lgesinde bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Yetkililer, bomba yÃ¼klÃ¼ bir aracÄ±n, askeri okul ve istihbarat binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Kabil'in 6. BÃ¶lgesi'nde patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Olayda Ã¶len ya da yaralanan olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazkenÂ gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, patlamanÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rganlarla polis arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenen Taliban sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zabihullah MÃ¼cahit ise patlamanÄ±n istihbarat binasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini iddia etti.

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