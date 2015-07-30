12:01, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

TSK'dan Kandil'e hava harekatÄ±



Foto:ArÅŸiv

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyinde Kandil, AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgelerinde tespit edilen 16 hedef hava harekatÄ±yla vuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), Irak'Ä±n kuzeyindeÂ Kandil, AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgelerinde tespit edilen 16 hedefÂ hava harekatÄ±yla vuruldu. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Irak kuzeyi Kandil, AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgelerine dÃ¼n 19.33-20.28 saatlerinde yapÄ±lan hava harekatÄ±na iliÅŸkin bilgi verildi. Buna gÃ¶re, alÄ±nan anlÄ±k istihbarat Ã¼zerine TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, bÃ¶lgedeki barÄ±nma yerleri, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naktan oluÅŸan 16 hedefi yok etti.

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