12:05, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ezher Åžeyhi Tayyib'den "Ä°slamofobi" Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r'daki Ezher Åžeyhi Ahmed et-Tayyib, Ä°slam dini sÃ¼rekli ithamlara maruz kalÄ±rken BatÄ±'nÄ±n, Yahudi ve Hristiyan aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± dikkate almamasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

Ezher Åžeyhi Tayyib, MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de 50'den fazla Ã¼lkeden MÃ¼slÃ¼man ve HristiyanlarÄ±n farklÄ± mezheplerinden alimler, din adamlarÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve VatandaÅŸlÄ±k.. Ã‡eÅŸitlilik ve BÃ¼tÃ¼nleÅŸtirme KonferansÄ±'nda konuÅŸtu.

BatÄ±'da sÃ¼rekli Ä°slam'Ä±n suÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karalama kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Tayyib, "Ä°slamofobiye bakan kimse, dini ÅŸiddet konusunun ortak paydalarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Ä°slam ve HristiyanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± kÃ¼resel muhakemede Ã§ifte standartlÄ±ÄŸÄ±n sÃ¶z konusu olduÄŸunu gÃ¶recektir." ifadelerini kullandÄ±.

Ezher Åžeyhi sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ancak HristiyanlÄ±k adÄ±na en Ã§irkin dini ÅŸiddet uygulanmasÄ±na raÄŸmen o eylemlerden dolayÄ± HristiyanlÄ±k suÃ§lanmadÄ±. Ã–rneÄŸin, Kuzey Ä°rlanda'da yaÅŸanan dini Ã§ekiÅŸmeler ve Bosna savaÅŸÄ±nda binlerce MÃ¼slÃ¼manÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi HristiyanlÄ±k adÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±."

Dini, savaÅŸlarÄ± kÃ¶rÃ¼kleyen bir ateÅŸ olarak tasvir etmenin Ã¼zÃ¼cÃ¼ ve acÄ± verici olduÄŸunu vurgulayan Tayyib, MÃ¼slÃ¼man ve Hristiyan din adamlarÄ±nÄ±, Ã¼lkelerinde birlikte yaÅŸama ve sosyal barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayÄ±ncaya kadar aralarÄ±ndaki ihtilaflarÄ± bir tarafa bÄ±rakmaya davet etti.

MÄ±sÄ±r Ortodoks Kilisesi PatriÄŸi II. Tawadros da konferanstaki konuÅŸmasÄ±nda, farklÄ± dinlere mensup insanlarÄ±n birlikte yaÅŸamasÄ±na yÃ¶nelik en bÃ¼yÃ¼k tehlikenin aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "MÄ±sÄ±r ve Arap Ã¼lkelerinde, hala dini yanlÄ±ÅŸ anlamadan kaynaklanan aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sorunlarÄ± yaÅŸanÄ±yor. Birlikte yaÅŸamaya karÅŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k tehlikeyi oluÅŸturan aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k, bugÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸiddet, cinayet ve terÃ¶rÃ¼n sebebidir." dedi.