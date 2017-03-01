12:11, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

KadÄ±n dalgÄ±cÄ± son anda belediye baÅŸkanÄ± kurtardÄ± | FOTO





KaramÃ¼rsel'de "1 Mart ÃœskÃ¼dar Vapuru FaciasÄ±"nÄ±n anma tÃ¶reninde boÄŸulma tehlikesi geÃ§iren dalgÄ±Ã§, denize atlayan belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n mÃ¼dahalesiyle kurtarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kocaeli'nin KaramÃ¼rsel ilÃ§esinde "1 Mart ÃœskÃ¼dar Vapuru FaciasÄ±"nÄ±n 59. anma tÃ¶reninde, denizde boÄŸulma tehlikesi geÃ§iren kadÄ±n dalgÄ±cÄ±, suya atlayan Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail YÄ±ldÄ±rÄ±m kurtardÄ±. Cumhuriyet tarihinin en bÃ¼yÃ¼k deniz kazalarÄ±ndan "ÃœskÃ¼dar Vapuru FaciasÄ±"nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in KaramÃ¼rsel Alp TÃ¼rbesinin de bulunduÄŸu eski mezarlÄ±kta anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. KaramÃ¼rsel Belediyesince dÃ¼zenlenen anma tÃ¶reninde Kur'an-Ä± Kerim ve dua okundu.Â TÃ¶ren, deniz ÅŸehitleri iÃ§in denize karanfil bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve KaramÃ¼rsel SualtÄ± SporlarÄ± DerneÄŸi (KARSAD) Ã¼yelerinin anma dalÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesi iÃ§in iskelede devam etti. Denizden ''1 Mart ÃœskÃ¼dar FaciasÄ±nÄ± Unutmuyoruz'' yazÄ±lÄ± pankart Ã§Ä±kartmak iÃ§in dalan KARSAD Ã¼yelerinden Åženay Ertorun, bir sÃ¼re sonra su yÃ¼zeyine Ã§Ä±kÄ±p Ã§Ä±rpÄ±narak yardÄ±m istedi. Ertorun'un iskelenin yaklaÅŸÄ±k 10 metre aÃ§Ä±ÄŸÄ±ndan ''imdat boÄŸuluyorum'' demesi Ã¼zerine, aynÄ± zamanda dalÄ±ÅŸ brÃ¶vesi bulunan KaramÃ¼rsel Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail YÄ±ldÄ±rÄ±m, ayakkabÄ±, mont ve ceketini Ã§Ä±kartÄ±p denize atladÄ±. BaÅŸkan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sudan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Ertorun'un saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi. Anma tÃ¶renine katÄ±lanlar da alkÄ±ÅŸlayarak YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± tebrik etti. KaramÃ¼rsel KaymakamÄ± Ahmet NarinoÄŸlu, KaramÃ¼rselbey EÄŸitim Merkezi KomutanÄ± Deniz Kurmay Albay Ayhan Gedik, Garnizon KomutanÄ± Jandarma YÃ¼zbaÅŸÄ± SadÄ±k EroÄŸlu, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–ner BahÃ§ekapÄ±lÄ±, AK Parti Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Recep Demirel, CHP Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Åžinasi Yazar, MHP Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ã‡etin Ã–ksÃ¼z ile vatandaÅŸlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶ren, CHP KaramÃ¼rsel Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±nca helva daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sona erdi. 1 Mart 1958'de ÃœskÃ¼dar Vapuru'nun fÄ±rtÄ±na nedeniyle batmasÄ± sonucu Ã§oÄŸunluÄŸunu Ä°zmit Lisesi ve Ä°zmit Sanat Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin oluÅŸturduÄŸu 400'e yakÄ±n kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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