12:20, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Azimov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutu'nda kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u kabul etti. BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutu'nda gerÃ§ekleÅŸen kabul, yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼rdÃ¼. Kabulde, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸÂ ile diÄŸer yetkililer de hazÄ±r bulundu.

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