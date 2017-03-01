12:22, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Kuzey Ä°rlanda yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin Ã¶nceki ay bozulduÄŸu Kuzey Ä°rlanda'da yarÄ±n bÃ¶lgesel parlamento iÃ§in erken seÃ§im yapÄ±lacak.

Ä°ngiltere ve birlik yanlÄ±sÄ± Demokratik Birlik Partisi (DUP) ile ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Sinn Feinâ€™in oluÅŸturduÄŸu koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin Ã¶nceki ay bozulduÄŸu Kuzey Ä°rlandaâ€™da seÃ§menler bÃ¶lgesel parlamentoyu belirlemek iÃ§in yarÄ±n son bir yÄ±lda ikinci kez sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.

Kuzey Ä°rlanda BÃ¶lgesel HÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Martin McGuinness, yenilenebilir enerji alanÄ±ndaki hatalÄ± uygulamalarÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 500 milyon sterlinlik kayÄ±ptan sorumlu tuttuÄŸu BaÅŸbakan Arlene Fosterâ€™Ä±n istifasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Fosterâ€™Ä±n istifayÄ± reddetmesi Ã¼zerine, kendisi istifayÄ± seÃ§erek koalisyonu bozmuÅŸ ve erken seÃ§im sÃ¼recini baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°rlanda CumhuriyetÃ§i Ordusu'nun (IRA) eski liderlerinden McGuinness, takip eden gÃ¼nlerde saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek siyaseti de bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve Sinn Fein liderliÄŸini Michelle O'Neillâ€™e devretmiÅŸti.

HÃœKÃœMET KRÄ°ZÄ° DEVAM EDEBÄ°LÄ°R

YarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§imde Foster liderliÄŸindeki DUP ile Oâ€™Neill liderliÄŸindeki Sinn Feinâ€™in baÅŸa baÅŸ bir mÃ¼cadele vermesi bekleniyor. Bu, seÃ§imin ardÄ±ndan yeniden koalisyon kurulmasÄ± gerekeceÄŸi anlamÄ±na geliyor. Ancak Sinn Feinâ€™in, Fosterâ€™Ä±n iÃ§inde olacaÄŸÄ± bir koalisyonu kabul etmesi zor gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

SeÃ§imi takiben 3 hafta iÃ§inde bir hÃ¼kÃ¼met kurulamamasÄ± halinde Londraâ€™daki merkezi hÃ¼kÃ¼metin bÃ¶lgeden sorumlu bakanÄ± James Brokenshireâ€™Ä±n devreye girerek yeni bir seÃ§im tarihi belirlemesi gerekiyor. Krizin devam etmesi durumunda Kuzey Ä°rlandaâ€™nÄ±n Ã¶zerkliÄŸine son verilmesi ve yÃ¶netim yetkilerinin Londraâ€™ya aktarÄ±lmasÄ± da gÃ¼ndeme gelebilir.

Sinn Fein, bir hÃ¼kÃ¼met kurulamamasÄ± halinde Ä°rlanda Cumhuriyeti ile Ä°ngiltereâ€™nin ortak bir yÃ¶netim kurarak Kuzey Ä°rlandaâ€™yÄ± yÃ¶netmesini teklif etti.

Bir milyon 254 bin 709 kayÄ±tlÄ± seÃ§menin bulunduÄŸu Kuzey Ä°rlandaâ€™da, geÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lan seÃ§ime katÄ±lÄ±m yÃ¼zde 54,9 olmuÅŸtu. Kuzey Ä°rlanda parlamentosuna bu seÃ§imde 90 milletvekili girecek. 108 olan milletvekili sayÄ±sÄ± geÃ§en yÄ±l alÄ±nan bir kararla 18 sandalye azaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 108 sandalyeli parlamentoya son seÃ§imde DUP 38, Sinn Fein 28 milletvekili sokmuÅŸtu.

KUZEY Ä°RLANDA'NIN OLUÅžUMU

Ä°ngiltere ile Ä°rlanda arasÄ±nda 10 Nisan 1998'de imzalanan "HayÄ±rlÄ± Cuma (Good Friday) AnlaÅŸmasÄ±"yla Kuzey Ä°rlanda iÃ§in yeni bir dÃ¶nem baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸmayla Kuzey Ä°rlanda'ya Ã§ok sayÄ±da medeni ve kÃ¼ltÃ¼rel hak tanÄ±ndÄ±.

"HayÄ±rlÄ± Cuma AnlaÅŸmasÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan 2005 yÄ±lÄ±nda silahlarÄ±n sustuÄŸu Kuzey Ä°rlanda'da, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± CumhuriyetÃ§iler ve Ä°ngiltere ile birlik yanlÄ±larÄ±, hÃ¼kÃ¼met ortaklarÄ± olarak Ã¼lkeyi birlikte yÃ¶netiyor. Koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde baÅŸbakan ve baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n yetkileri eÅŸit.

Dublinâ€™de 1916 yÄ±lÄ±nda kurulan IRA'nÄ±n silahlÄ± mÃ¼cadelesi sonucunda 1922â€™de Ä°rlanda adasÄ±nÄ±n gÃ¼neyinde baÄŸÄ±msÄ±z Ä°rlanda Cumhuriyeti kuruldu. AdanÄ±n kuzeyiyse Ä°ngiltere yÃ¶netimi altÄ±nda kaldÄ±.

1960â€™lÄ± yÄ±llarda kuzeyde yaÅŸayan Katolik Ä°rlandalÄ±lar Ä°ngiltereâ€™den ayrÄ±lÄ±p birleÅŸik bir Ä°rlanda devleti kurmak amacÄ±yla IRAâ€™yÄ± yeniden canlandÄ±rdÄ±.

IRA, Katolik Ä°rlandalÄ±lar arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlenirken, Ä°ngiltere ile birlik yanlÄ±sÄ± Protestanlar arasÄ±nda "GÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ulster GÃ¼Ã§leri" adlÄ± paramiliter bir grup ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Katolik Ä°rlandalÄ±lar ve IRA ile Protestan Ä°rlandalÄ±lar, "GÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ulster GÃ¼Ã§leri" ve Ä°ngiliz gÃ¼Ã§lerinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi kanlÄ± bir Ã§atÄ±ÅŸma sÃ¼recine girildi.

AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä± hareketin siyasi kanadÄ± Sinn Fein, hem Ä°rlanda Cumhuriyeti'nde, hem de Kuzey Ä°rlanda'da faliyet gÃ¶steriyor.

BREXÄ°T

Galler ve Ä°skoÃ§ya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kuzey Ä°rlanda da BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n kendi yÃ¶netimine sahip unsurlarÄ±ndan biri konumunda. BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n merkezi hÃ¼kÃ¼meti Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da bulunuyor.

Kuzey Ä°rlanda iÃ§in kritik Ã¶nem taÅŸÄ±yan bir sÃ¼reÃ§ de BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lmasÄ±yla (Brexit) baÅŸlayacak.

BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n parÃ§asÄ± olan Kuzey Ä°rlanda ve Ä°rlanda Cumhuriyeti arasÄ±nda her iki Ã¼lkenin de AB Ã¼yesi olmasÄ± nedeniyle sÄ±nÄ±r bulunmuyor. Ancak Brexit'in ardÄ±ndan iki Ä°rlanda arasÄ±nda yeniden sÄ±nÄ±r kontrollerinin baÅŸlamasÄ± ve seyahat Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± gÃ¼ndeme gelecek. Merkezi hÃ¼kÃ¼met bu soruna bir Ã§Ã¶zÃ¼m getirileceÄŸini sÄ±k sÄ±k yinelese de bunun nasÄ±l baÅŸarÄ±lacaÄŸÄ± belirsiz.

Brexit sÃ¼recinde iki Ä°rlanda'nÄ±n birleÅŸmesinden yana olanlarÄ±n bu yÃ¶ndeki Ã§abalarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± bekleniyor.

BirleÅŸik KrallÄ±k'ta geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan Brexit referandumunda halkÄ±n yÃ¼zde 52'si AB'den ayrÄ±lmaktan yana oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Kuzey Ä°rlanda'da ise seÃ§menlerin yÃ¼zde 55,8'i AB'de kalma yÃ¶nÃ¼nde oy vermiÅŸti.