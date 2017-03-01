12:28, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan'dan EÄ°T Zirvesi'nde "DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ" vurgusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Ä°slamabad'da dÃ¼zenlenen 13.Â Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±Â (EÄ°T)Â Liderler Zirvesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â birÃ§ok Ã¼lkenin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirterek "DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununu gÃ¶rmezlikten gelemeyiz. Minsk ÃœÃ§lÃ¼sÃ¼ bu iÅŸi Ã§Ã¶zememiÅŸtir. Ã–yleyse biz kendi gÃ¶beÄŸimizi beraber, birlikte kesmek zorundayÄ±z" ifadesini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, EÄ°T Liderler Zirvesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununu gÃ¶rmezlikten gelemeyiz. Minsk ÃœÃ§lÃ¼sÃ¼ bu iÅŸi Ã§Ã¶zememiÅŸtir. Ã–yleyse biz kendi gÃ¶beÄŸimizi beraber, birlikte kesmek zorundayÄ±z" dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Pakistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Ä°slamabad'da dÃ¼zenlenen 13.Â Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±Â (EÄ°T)Â Liderler Zirvesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â zirvenin hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diledi.

EÄ°T'nin yaklaÅŸÄ±k 8 milyon kilometrekarelik bir alanda 400 milyonu aÅŸkÄ±n bir nÃ¼fusu bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, "Ãœyesi olmaktan iftihar ettiÄŸimiz bu teÅŸkilat, aynÄ± zamanda ortak deÄŸerlerimizi, kÃ¶klÃ¼ tarihimizi, kardeÅŸliÄŸimizi de temsil ediyor. Zirve toplantÄ±sÄ± teÅŸkilatÄ±n genel resmine bakmamÄ±z, deÄŸerlendirmesini yapmamÄ±z, eksikliklerimizi gÃ¶rmemiz ve ona gÃ¶re vizyonumuzu gÃ¼Ã§lendirmemiz iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir fÄ±rsattÄ±r." dedi.

ErdoÄŸan, mevcut rakamlarÄ±n teÅŸkilatÄ±n potansiyelini yeterince harekete geÃ§iremediÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koyduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"EÄ°T bÃ¶lgesinin 2015'te dÃ¼nya nÃ¼fusu iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 6,2 olmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k dÃ¼nya ticaretindeki payÄ± sadece yÃ¼zde 2'dir. Ã–ncelikle bÃ¶lge iÃ§i ticareti artÄ±racak adÄ±mlarÄ± atmamÄ±z ÅŸarttÄ±r. Bu sebeple ECOTA'nÄ±n (Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Ticaret AnlaÅŸmasÄ±) hayata geÃ§irilmesi Ã§ok Ã¶nemlidir. Ãœye Ã¼lkeleri bu projenin faal hale getirilmesi iÃ§in gerekli ÅŸartlarÄ± yerine getirmeye ben de davet ediyorum. AynÄ± ÅŸekilde Ã¼lkelerimiz arasÄ±nda ticaretin ve temaslarÄ±n artmasÄ± iÃ§in hava, kara ve demiryolu baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n kalitesini de yÃ¼kseltmeliyiz. Zirvemizin ana temasÄ±nÄ±n 'bÃ¶lgesel refah iÃ§in ulaÅŸÄ±m, iletiÅŸim ve ticaret hatlarÄ±nÄ±n birbirine baÄŸlanmasÄ±' olarak tayin edilmesi bu husustaki ihtiyacÄ±mÄ±zÄ±n bir tezahÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Transit taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, Ã§erÃ§eve anlaÅŸmasÄ±nÄ±n etkin bir ÅŸekilde uygulanmasÄ± bÃ¶lge Ã§apÄ±nda ulaÅŸÄ±m koridorlarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nda katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r."

"SÄ°YASÄ° MÃœCADELEDE DAYANIÅžMAMIZ Ã‡OK BÃœYÃœK Ã–NEM ARZEDÄ°YOR"

Ekonomik ve ticari iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmenin ancak gÃ¼venlik ve istikrara yÃ¶nelik tehditlerin bertaraf edilmesiyle mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu dile getiren ErdoÄŸan, "Ã–zellikle Ã¼zerinde durmak istediÄŸim konu ÅŸudur, her ne kadar bu toplantÄ± bir Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Zirvesi olsa da bunun asÄ±l Ã§erÃ§evesini Ã§izen siyasettir, siyasi yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. Ã–yleyse bu kardeÅŸler topluluÄŸu iÃ§in Ã¶zellikle adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± atarken siyaseti bir kenara koymamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã–yleyse bu siyasi mÃ¼cadelede birbirimizle olan dayanÄ±ÅŸmamÄ±z Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arzetmektedir." diye konuÅŸtu.

BirÃ§ok Ã¼lkenin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu, Afganistan'Ä±n, Azerbaycan'Ä±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸan, "Ã–zellikle DaÄŸlÄ±kÂ KarabaÄŸ sorununu gÃ¶rmezlikten gelemeyiz. 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler bir neticeye ulaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±r. Minsk ÃœÃ§lÃ¼sÃ¼ bu iÅŸi Ã§Ã¶zememiÅŸtir. Ã–yleyse biz kendi gÃ¶beÄŸimizi beraber, birlikte kesmek zorundayÄ±z. Burada gerek ECO gerekse Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± olarak dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde bu adÄ±mlarÄ± kararlÄ±lÄ±kla atmak durumundayÄ±z." dedi.

Ermenistan'Ä±n iÅŸgalci tavrÄ±nÄ±n her tÃ¼r uluslararasÄ± toplantÄ±da dillendirilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, "Gerek ECO gerekse Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± olarak bunun sÃ¼rekli takipÃ§isi olmak durumundayÄ±z." dedi.Â

"YABANCI UNSURLARIN Ã‡IKARLARI Ä°Ã‡Ä°N Ä°STÄ°KBALÄ°MÄ°ZÄ° TEHLÄ°KEYE ATAMAYIZ"

TerÃ¶rizmin her tÃ¼rÃ¼ne karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma ve iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"BugÃ¼n TÃ¼rkiye DEAÅž, FETÃ–, PKK, PYD gibi eli kanlÄ± terÃ¶r ÅŸebekeleriyle yoÄŸun bir mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Masum insanlarÄ± vahÅŸice katleden hiÃ§bir ilke, ahlak ve deÄŸer tanÄ±mayan bu katil sÃ¼rÃ¼lerini bÃ¶lgemizden sÃ¶kÃ¼p atmalÄ±yÄ±z. Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± cinayetleri sebebiyle MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tÃ¶hmet altÄ±nda bÄ±rakÄ±lmasÄ±na asla mÃ¼saade edemeyiz. BÃ¶lgemizi etnik ve mezhebi temelde Ã§atÄ±ÅŸma, rekabet ve kaosa sÃ¼rÃ¼klemeye Ã§alÄ±ÅŸan tertiplere karÅŸÄ± da dikkatli olmalÄ±yÄ±z. YabancÄ± unsurlarÄ±n Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in istikbalimizi tehlikeye atamayÄ±z. Ã–ncelikli vazifemiz Suriye, Irak, Yemen, Libya gibi kardeÅŸ coÄŸrafyalarda akan kanÄ± durdurmak, fitne ateÅŸini sÃ¶ndÃ¼rmektir."

HaksÄ±z bir izolasyona tabi tutulan KKTC ile dayanÄ±ÅŸmanÄ±n da artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, KKTC'nin Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± bÃ¼nyesindeki geÃ§ici gÃ¶zlemcilik statÃ¼sÃ¼nÃ¼n sÃ¼rekli hale getirilmesi ve bazÄ± Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± faaliyetlerinin KKTC'de dÃ¼zenlenmesinin teÅŸvik edilmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± organizasyonda emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ederek tamamladÄ±.