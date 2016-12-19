12:44, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul'da perakende fiyatlar Åžubat'ta arttÄ±





Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± verilerine gÃ¶re, ÅŸubatta bir Ã¶nceki aya kÄ±yasla Ä°stanbul'da perakende fiyatlar yÃ¼zde 0,33, toptan fiyatlar yÃ¼zde 0,20 arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da ÅŸubat ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya kÄ±yasla perakende fiyatlar yÃ¼zde 0,33, toptan fiyatlar ise yÃ¼zde 0,20 arttÄ±. Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n (Ä°TO) 1995 bazlÄ± verilerine gÃ¶re, Ãœcretliler GeÃ§inme Ä°ndeksi 2017 ÅŸubat ayÄ± itibariyle yÄ±llÄ±k ortalama yÃ¼zde 8,15, Toptan EÅŸya FiyatlarÄ± Ä°ndeksi ise yÄ±llÄ±k ortalama yÃ¼zde 6,84 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Perakende fiyatlar 2017 ÅŸubat ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 8,52, toptan fiyatlar ise yÃ¼zde 12,29 arttÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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