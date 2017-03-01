12:45, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Bursa'da hava kirliliÄŸinde 3 kat artÄ±ÅŸ





MetrekÃ¼p baÅŸÄ±na 196 mikrogram ile Bursa'da hava kirliliÄŸi, ulusal standartlarÄ±n 3 katÄ±na yaklaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa'da hava kirliliÄŸi, ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±n 3, AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin ise 4 katÄ± dÃ¼zeye geldi. Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ulusal Hava Kalitesi Ä°zleme Ä°stasyonlarÄ± verilerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bursa'da hava kirliliÄŸi, metrekÃ¼p baÅŸÄ±na 196 mikrogram ile "hassas" dÃ¼zeye ulaÅŸtÄ±. Bu deÄŸerlerle kirlilik, 70 mikrogram olan ulusal sÄ±nÄ±rÄ±n 3, 50 mikrogram olan AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n ise 4 katÄ±na yaklaÅŸtÄ±. RÃ¼zgarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± kentte sabah saatlerinden bu yana sis de etkisini gÃ¶steriyor.

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