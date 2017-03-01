12:51, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

BaÄŸÄ±msÄ±z Bosna Hersek 25 yaÅŸÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Yugoslavya'dan ayrÄ±larak 29 Åžubat-1 MartÂ 1992'de yapÄ±lan referandumla baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet olanÂ Bosna HersekÂ 25. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor.

Ã‡eyrek asÄ±r Ã¶nce yapÄ±lan ve Ã¼lkedeki SÄ±rplarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun boykot ettiÄŸi referanduma halkÄ±n yÃ¼zde 64,3'Ã¼ katÄ±lmÄ±ÅŸ, referandumda oy kullananlarÄ±n yÃ¼zde 99,44'Ã¼nÃ¼nÂ baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±kÂ iÃ§in "evet" oyu kullanmasÄ±yla Bosna Hersek baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti.

Referandumun sonucu Bosna Hersek'i baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet yapmÄ±ÅŸtÄ± ancak aynÄ± zamanda yÃ¼zbinlerce kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, bir milyondan fazla insanÄ±n gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± 3,5 yÄ±l sÃ¼ren kanlÄ± savaÅŸÄ±n da baÅŸlangÄ±cÄ± olmuÅŸtu.

HÄ±rvatistan ve Slovenya'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± ilan etmesinin ardÄ±ndan daÄŸÄ±lma sÃ¼recine giren Yugoslavya'da, 1991 yÄ±lÄ±nda HÄ±rvatistan'da devam eden silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalar, Bosna Hersek'e de sÄ±Ã§ramÄ±ÅŸ, Yugoslav ordusu Ravno kÃ¶yÃ¼ne saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Yine aynÄ± dÃ¶nemde, Bosna Hersek iÃ§indeki SÄ±rp ve HÄ±rvatlar da paralel yapÄ±lar oluÅŸturmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. SÄ±rplar, Saraybosna yakÄ±nÄ±ndaki Pale'de 24 Ekim 1991'de Bosna SÄ±rp Cumhuriyeti'ni, HÄ±rvatlar ise Grude'de 18 KasÄ±m 1991'de Hersek-Bosna HÄ±rvat BirliÄŸi'ni ilan etti.

REFERANDUM KARARI

1991 yÄ±lÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda, hala Yugoslavya bÃ¼nyesinde olan Bosna Hersek Cumhuriyeti Meclisinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu kararÄ± alÄ±nmadan Ã¶nce yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda, SÄ±rplar Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼man halkÄ± yok etme tehditleri savurdu.

Lahey'deki uluslararasÄ± mahkemenin, savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle geÃ§en yÄ±l hakkÄ±nda 40 yÄ±l hapis cezasÄ± verdiÄŸi dÃ¶nemin SÄ±rp lideri Radovan Karadzic, sÃ¶z konusu meclis oturumunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ÅŸu ifadelerle Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± aÃ§Ä±kÃ§a tehdit etti:

"Bu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iyi deÄŸil. Sizin Bosna Hersek'i Ã§Ä±karmak istediÄŸiniz bu yol, Slovenya ve HÄ±rvatistan'Ä±n da geÃ§tiÄŸi cehennem ve acÄ± yoludur. Bosna Hersek'i cehenneme, MÃ¼slÃ¼manlarÄ± belki de yok oluÅŸa sÃ¼rÃ¼kleyeceksiniz. Burada savaÅŸ olursa MÃ¼slÃ¼man halk kendini savunamaz."

SÄ±rplarÄ±n tÃ¼m tehdit ve engellemelerine raÄŸmen referandum yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve Ã§Ä±kan sonuca gÃ¶re Bosna Hersek, Yugoslavya'dan ayrÄ±lÄ±p baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti. BM, 22 MayÄ±s 1992'de Bosna Hersek'i Ã¼yeliÄŸe kabul etti.

BOSNA SAVAÅžI VE DAYTON BARIÅž ANLAÅžMASI

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumunun hemen ardÄ±ndan, Yugoslavya'nÄ±n silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± BosnalÄ± SÄ±rplar, Ã¼lkede etnik temizlik baÅŸlattÄ±. BoÅŸnaklar, kurulan toplama kamplarÄ±nda katledildi, iÅŸkence ve tecavÃ¼ze maruz kaldÄ±.

Avrupa'nÄ±n ortasÄ±nda, uluslararasÄ± toplumun gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde 3,5 yÄ±l sÃ¼ren ve birÃ§ok katliamÄ±n yanÄ± sÄ±ra Srebrenitsa'da soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ, 14 AralÄ±k 1995'te Dayton BarÄ±ÅŸ AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n imzalanmasÄ±yla sona erdi.

SavaÅŸ boyunca yÃ¼zbinlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, bir milyondan fazla insan evini terk etti, on binlerce kadÄ±na tecavÃ¼z edildi. SavaÅŸ Ã¶ncesinde nÃ¼fusunun bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu MÃ¼slÃ¼man BoÅŸnaklarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Srebrenitsa, FoÃ§a, ViÅŸegrad, Zvornik gibi birÃ§ok ÅŸehirde yapÄ±lan katliamlar sonucunda neredeyse hiÃ§ MÃ¼slÃ¼man kalmadÄ±.

Dayton BarÄ±ÅŸ AntlaÅŸmasÄ±, Ã¼lkede silahlarÄ± sustursa da karmaÅŸÄ±k bir siyasi yapÄ±nÄ±n temellerini attÄ±. AnlaÅŸmaya gÃ¶re, 3,5 yÄ±l boyunca birbiriyle savaÅŸan BoÅŸnak, SÄ±rp ve HÄ±rvatlar Ã¼lkenin "kurucu unsurlarÄ±" olarak belirlendi.

Ãœlkedeki "Ã¼Ã§ baÅŸlÄ±" bu siyasi yapÄ±, Bosna Hersek'i dÃ¼nyanÄ±n en karmaÅŸÄ±k yÃ¶netiminin hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkelerden biri yaptÄ±. Ãœlke, SÄ±rp Cumhuriyeti (RS) ve Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) olmak Ã¼zere iki entiteye ve Ã¶zerk bir yapÄ±ya sahip BrÃ§ko bÃ¶lgesine ayrÄ±ldÄ±.

AnlaÅŸmaya gÃ¶re, Bosna Hersek Federasyonu kendi iÃ§inde ayrÄ±ca 10 kantona bÃ¶lÃ¼ndÃ¼. Devlet ve entiteler dÃ¼zeyinde ayrÄ± baÅŸkan, baÅŸbakan ve bakanlarÄ± olan Bosna Hersek'te, her kantonun da ayrÄ± meclisi, hÃ¼kÃ¼meti ve baÅŸbakanÄ± bulunuyor.

Ã–te yandan "BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼" Bosna Hersek Federasyonu'nda milli bayram olarak kutlanÄ±rken, SÄ±rp nÃ¼fusun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± SÄ±rp Cumhuriyeti'nde yÄ±lÄ±n "herhangi bir iÅŸ gÃ¼nÃ¼" olarak kabul ediliyor.

GeÃ§en yÄ±l Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) adaylÄ±k baÅŸvurusu yapan Bosna Hersek, askeri mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ± sorununu Ã§Ã¶zemediÄŸi iÃ§in NATO Ã¼yeliÄŸi iÃ§in de hala bekliyor.

"ALÄ°YA, Â SAVAÅžI ENGELLEMEK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK Ã‡ALIÅžTI"

Bosna Hersek siyasetinin Ã¶nemli isimlerinden biri olan eski Yugoslavya dÃ¶neminde Meclis BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da yapmÄ±ÅŸ Ä°rfan Ajanovic, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, SÄ±rplarÄ±n o dÃ¶nemde Bosna Hersek'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k direnÃ§ gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.

Bosna Hersek'in yok olmasÄ±nÄ± arzulayanlarÄ±n, dÃ¶nemin Yugoslavya Devlet BaÅŸkanÄ± Slobodan Milosevic liderliÄŸindeki rejime mensup kiÅŸiler olduÄŸunu vurgulayan Ajanovic, Ã¼lkedeki tÃ¼m polis ve askerlerin de rejimin emrinde olduÄŸunu belirtti.

Ajanovic, Yugoslavya Meclisinde Bosna Hersek'i temsil eden 12 kiÅŸiden biri olduÄŸunu anÄ±msatarak Yugoslavya'nÄ±n daÄŸÄ±lmaya baÅŸlamasÄ±yla Bosna Hersek iÃ§in en iyi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.