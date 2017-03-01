13:02, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

AydÄ±n DoÄŸan'a zorla getirme kararÄ±





Petrol Ofisinde Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ ÅŸekilde akaryakÄ±t kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin iÅŸ adamlarÄ± AydÄ±n DoÄŸan ile Ersin Ã–zince'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, DoÄŸan hakkÄ±nda bir sonraki duruÅŸmaya zorla getirilme kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Petrol Ofisinde Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ ÅŸekilde akaryakÄ±t kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin iÅŸ adamlarÄ± AydÄ±n DoÄŸan ile Ersin Ã–zince'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, DoÄŸan hakkÄ±nda bir sonraki duruÅŸmaya zorla getirilme kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

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