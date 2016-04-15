13:03, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

CHP'den hÃ¼kÃ¼mete 5 teklif iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, Meclisin bu ayÄ±n ortasÄ±na kadar Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±, bu hafta uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸini sÃ¶yledi.Â

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve CHP milletvekillerinin imzasÄ±yla geÃ§en hafta TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bir paket sunduklarÄ±nÄ± belirten Ã–zel, pakette seÃ§im kanunu, siyasi ahlaksÄ±zlÄ±kla mÃ¼cadele, siyasi etik gibi dÃ¼zenlemelerin de olduÄŸu 5 yasa teklifi bulunduÄŸunu bildirdi.

CHP'NÄ°N TEKLÄ°FLERÄ°NDE NELER VAR?

Ã–zel, tekliflerinde 440 milletvekilinin tamamÄ±nÄ±n bÃ¶lgelerden Ã¶n seÃ§imle belirlenmesini, 10 milletvekilinin yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§im bÃ¶lgesinden gelmesini, 100 milletvekilinin de TÃ¼rkiye seÃ§im Ã§evresinden seÃ§ilmesini, seÃ§im barajÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerini belirtti.

Referandumdan "evet" Ã§Ä±kmasÄ± halinde parlamentonun gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸeceÄŸini, AK Parti'nin ise gÃ¼Ã§leneceÄŸini savunan Ã–zel, "EÄŸer herkes parlamentonun gÃ¼Ã§leneceÄŸini iddia ediyorsa bu ancak parlamentonun lider sultasÄ±ndan kurtarÄ±larak, Ã¶n seÃ§imle belirlenmiÅŸ milletvekili adaylarÄ±yla, siyasi etik yasasÄ±, siyasetin finansmanÄ±n ÅŸeffaflaÅŸmasÄ±yla, milletvekillerinin yapacaklarÄ±, yapamayacaklarÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±n belirlenmesi, etkin kamu denetimiyle, cumhurbaÅŸkanÄ± dahil tÃ¼m siyasetÃ§ilerin anayasal sÄ±nÄ±rlar iÃ§inde olup olmadÄ±ÄŸÄ±yla denetlenmesiyle mÃ¼mkÃ¼n." diye konuÅŸtu.

Ã–zel, Meclis kapanmadan, referandumdan Ã¶nce bu tekliflerin yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± halinde Meclisi kuvvetlendirmiÅŸ olacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Referandumdan hayÄ±r Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n, vatandaÅŸÄ±n parlamentoyu gÃ¼Ã§lendirmesi, umudunun parlamentoda olmasÄ± anlamÄ±na geleceÄŸini ileri sÃ¼ren Ã–zel, "Bu durumda bu 5 teklifimizi, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndeminde tutmak istiyoruz. EÄŸer samimiyseler referandumdan Ã¶nce, hayÄ±r Ã§Ä±kmasÄ± durumunda Meclisi, parlamenter sistemi gÃ¼Ã§lendirecek paketimiz TBMM'nin gÃ¼ndeminde olacak. Gelin bunu Meclis kapanmdan Ã¶nce Ã§Ä±karalÄ±m." dedi.