13:10, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda ilk bÃ¼yÃ¼k itiraf

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunanÂ Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Ã–KK) ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin, Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len eski Kurmay Albay Ãœmit Bak ve Kurmay Yarbay Mehmet Ali Ã‡elik'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 69 sanÄ±klÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda, sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ± alÄ±nmaya devam ediliyor.

DuruÅŸmaya, Ã–KK'yÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± generalÂ Semih Terzi'yi vurarak darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren ÅŸehit Astsubay Ã–mer Halisdemir'in eÅŸi Hatice Halisdemir, kardeÅŸleri Soner ve SavaÅŸ Halisdemir, Ã–KK'da darbecilerce vurularak yaralanan Astsubay Ä°smail OÄŸuz "mÃ¼ÅŸteki" sÄ±ralarÄ±nda katÄ±lÄ±yor.

"EN SON 12 TEMMUZ'DA GÃ–RÃœÅžTÃœM"

DuruÅŸmada savunma yapan sanÄ±k teknisyen eski baÅŸÃ§avuÅŸÂ Bekir Kurt, Ã–KK Lojistik Destek BakÄ±m bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile irtibatlÄ± olduÄŸunu itiraf eden Kurt, "GÃ¼len cemaati veya hizmet hareketi olarak bilenen ve 15 Temmuz'dan sonra terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸunu anladÄ±ÄŸÄ±m FETÃ– ile irtibatlÄ±ydÄ±m. Ã‡ocuk yaÅŸta tanÄ±ÅŸtÄ±m. Ortaokul sÃ¼recinde, meslek hayatÄ±mda kendileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. 12 Temmuz'da en son gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. 15 Temmuz'a kadar bu hain yapÄ±lanma olduÄŸunu bilmiyordum. GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m kiÅŸilerden hiÃ§birinde kÃ¶tÃ¼lÃ¼k, art niyet sezmedim. HiÃ§bir ÅŸeklide de benden kanunsuz, beni zora sokacak istekleri olmadÄ±." diye konuÅŸtu.

"BUNLARIN BU ÅžEKÄ°LDE Ä°HANET ÅžEBEKESÄ° OLDUÄžUNU BÄ°LMÄ°YORDUM"

TÃ¼rkiye'de bu yapÄ±nÄ±n faaliyetlerinin 2013'e kadar takdir edildiÄŸini, yapÄ±nÄ±n bu tarihten sonra terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ilan edildiÄŸini kaydeden Bekir Kurt, savunmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Biz en alt kademesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in bunlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ bir yapÄ±lanma olduÄŸunu fark edemedik. YapÄ±lan haberlerden falan gÃ¶rdÃ¼m ama kendileri, 'Bizim alakamÄ±z yok 17-25 AralÄ±k sÃ¼reciyle' dediler. 'HÃ¼kÃ¼meti devirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, rahatsÄ±zÄ±z, operasyonlarÄ± biz dÃ¼zenliyoruz' deselerdi ben de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸuna inanÄ±rdÄ±m. Ama bize 'polisin operasyonu, bizim dahlimiz yok' dediler. Ben de gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ettim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÃ¶tÃ¼lÃ¼k gÃ¶rmedim. Tamamen dini ve milli duygularla, dinim adÄ±na bilgiler Ã¶ÄŸrendim. Dini vecibeleri yapmam adÄ±na teÅŸviklerde bulundular. Ãœlkemizin, milletimizin adÄ±na yaptÄ±klarÄ± faaliyetlere ÅŸahit olduk. Bir kiÅŸiye gÃ¶nlÃ¼nÃ¼zÃ¼ kaptÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z, ayÄ±bÄ±nÄ± gÃ¶rmezsiniz. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta tanÄ±ÅŸtÄ±k, ayÄ±plarÄ±, kusurlarÄ± gÃ¶zÃ¼mÃ¼ze batmadÄ± ta ki ihanet ettiklerini gÃ¶rene kadar. BunlarÄ±n bu ÅŸekilde bir ihanet ÅŸebekesi olduÄŸunu bilmiyordum aldatÄ±ldÄ±k, kandÄ±rÄ±ldÄ±m."

SanÄ±k Kurt, daha Ã¶nce verdiÄŸi ifadelerinde de bu yapÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kertilmesi iÃ§in bildiklerini anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden yararlanmak istediÄŸini sÃ¶yledi.