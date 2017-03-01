Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda ilk bÃ¼yÃ¼k itiraf

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunanÂ Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Ã–KK) ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin, Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len eski Kurmay Albay Ãœmit Bak ve Kurmay Yarbay Mehmet Ali Ã‡elik'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 69 sanÄ±klÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda, sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ± alÄ±nmaya devam ediliyor.
DuruÅŸmaya, Ã–KK'yÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± generalÂ Semih Terzi'yi vurarak darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren ÅŸehit Astsubay Ã–mer Halisdemir'in eÅŸi Hatice Halisdemir, kardeÅŸleri Soner ve SavaÅŸ Halisdemir, Ã–KK'da darbecilerce vurularak yaralanan Astsubay Ä°smail OÄŸuz "mÃ¼ÅŸteki" sÄ±ralarÄ±nda katÄ±lÄ±yor.
DuruÅŸmada savunma yapan sanÄ±k teknisyen eski baÅŸÃ§avuÅŸÂ Bekir Kurt, Ã–KK Lojistik Destek BakÄ±m bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile irtibatlÄ± olduÄŸunu itiraf eden Kurt, "GÃ¼len cemaati veya hizmet hareketi olarak bilenen ve 15 Temmuz'dan sonra terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸunu anladÄ±ÄŸÄ±m FETÃ– ile irtibatlÄ±ydÄ±m. Ã‡ocuk yaÅŸta tanÄ±ÅŸtÄ±m. Ortaokul sÃ¼recinde, meslek hayatÄ±mda kendileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. 12 Temmuz'da en son gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. 15 Temmuz'a kadar bu hain yapÄ±lanma olduÄŸunu bilmiyordum. GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m kiÅŸilerden hiÃ§birinde kÃ¶tÃ¼lÃ¼k, art niyet sezmedim. HiÃ§bir ÅŸeklide de benden kanunsuz, beni zora sokacak istekleri olmadÄ±." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'de bu yapÄ±nÄ±n faaliyetlerinin 2013'e kadar takdir edildiÄŸini, yapÄ±nÄ±n bu tarihten sonra terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ilan edildiÄŸini kaydeden Bekir Kurt, savunmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Biz en alt kademesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in bunlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ bir yapÄ±lanma olduÄŸunu fark edemedik. YapÄ±lan haberlerden falan gÃ¶rdÃ¼m ama kendileri, 'Bizim alakamÄ±z yok 17-25 AralÄ±k sÃ¼reciyle' dediler. 'HÃ¼kÃ¼meti devirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, rahatsÄ±zÄ±z, operasyonlarÄ± biz dÃ¼zenliyoruz' deselerdi ben de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸuna inanÄ±rdÄ±m. Ama bize 'polisin operasyonu, bizim dahlimiz yok' dediler. Ben de gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ettim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÃ¶tÃ¼lÃ¼k gÃ¶rmedim. Tamamen dini ve milli duygularla, dinim adÄ±na bilgiler Ã¶ÄŸrendim. Dini vecibeleri yapmam adÄ±na teÅŸviklerde bulundular. Ãœlkemizin, milletimizin adÄ±na yaptÄ±klarÄ± faaliyetlere ÅŸahit olduk. Bir kiÅŸiye gÃ¶nlÃ¼nÃ¼zÃ¼ kaptÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z, ayÄ±bÄ±nÄ± gÃ¶rmezsiniz. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta tanÄ±ÅŸtÄ±k, ayÄ±plarÄ±, kusurlarÄ± gÃ¶zÃ¼mÃ¼ze batmadÄ± ta ki ihanet ettiklerini gÃ¶rene kadar. BunlarÄ±n bu ÅŸekilde bir ihanet ÅŸebekesi olduÄŸunu bilmiyordum aldatÄ±ldÄ±k, kandÄ±rÄ±ldÄ±m."
SanÄ±k Kurt, daha Ã¶nce verdiÄŸi ifadelerinde de bu yapÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kertilmesi iÃ§in bildiklerini anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden yararlanmak istediÄŸini sÃ¶yledi.
FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "Bylock"u kullandÄ±klarÄ± iddia edilen eski 18 emniyet mensubu tutuklandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, sanÄ±klardan Bekir Kurt, FETÃ– ile irtibatlÄ± olduÄŸunu itiraf etti
CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, "parlamenter demokrasinin gÃ¼Ã§lendirilmesi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla hazÄ±rladÄ±klarÄ±, 5 kanun teklifinin referandumdan Ã¶nce yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Petrol Ofisinde Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ ÅŸekilde akaryakÄ±t kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin iÅŸ adamlarÄ± AydÄ±n DoÄŸan ile Ersin Ã–zince'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, DoÄŸan hakkÄ±nda bir sonraki duruÅŸmaya zorla getirilme kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
MetrekÃ¼p baÅŸÄ±na 196 mikrogram ile Bursa'da hava kirliliÄŸi, ulusal standartlarÄ±n 3 katÄ±na yaklaÅŸtÄ±
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± verilerine gÃ¶re, ÅŸubatta bir Ã¶nceki aya kÄ±yasla Ä°stanbul'da perakende fiyatlar yÃ¼zde 0,33, toptan fiyatlar yÃ¼zde 0,20 arttÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, EÄ°T Liderler Zirvesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununu gÃ¶rmezlikten gelemeyiz. Minsk ÃœÃ§lÃ¼sÃ¼ bu iÅŸi Ã§Ã¶zememiÅŸtir. Ã–yleyse biz kendi gÃ¶beÄŸimizi beraber, birlikte kesmek zorundayÄ±z" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutu'nda kabul etti
KaramÃ¼rsel'de "1 Mart ÃœskÃ¼dar Vapuru FaciasÄ±"nÄ±n anma tÃ¶reninde boÄŸulma tehlikesi geÃ§iren dalgÄ±Ã§, denize atlayan belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n mÃ¼dahalesiyle kurtarÄ±ldÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyinde Kandil, AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgelerinde tespit edilen 16 hedef hava harekatÄ±yla vuruldu
TÃ¼rkiye'de imalat PMI Endeksi Åžubat'ta 49.7â€™ye yÃ¼kselerek geÃ§en ekim ayÄ±ndan bu yana en yÃ¼ksek deÄŸerine ulaÅŸtÄ±
Hakkari Gelinli mezrasÄ± kÄ±rsalÄ±ndaki aramada frekans saÄŸlayÄ±cÄ± uydu alÄ±cÄ±sÄ±, uydu telefonu ve yaÅŸamsal malzeme bulundu
ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebap ilÃ§esinin DBP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Nurettin Ataman ile 2 yakÄ±nÄ±, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul'da yoÄŸun sis nedeniyle Ä°DO ve THY'nÄ±n bazÄ± seferleri iptal edildi
Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§mek Ã¼zere bekleyen 18 kiÅŸi yakalandÄ±.
Birden fazla tez danÄ±ÅŸmanÄ± gerektiÄŸi durumlarda atanacak ikinci tez danÄ±ÅŸmanÄ±, Ã¼niversite kadrosu dÄ±ÅŸÄ±ndan da en az doktora derecesine sahip kiÅŸilerden olabilecek