13:18, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

'Bylock' kullanan eski 18 emniyet mensubuna tutuklama





FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "Bylock"u kullandÄ±klarÄ± iddia edilen eski 18 emniyet mensubu tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Erzincan merkezli 11 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 25 eski emniyet mensubundan 18'i tutuklandÄ±. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Erzincan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen eski 26 emniyet mensubunun Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Erzincan merkezli 11 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda ÅŸÃ¼phelilerden 25'i yakalandÄ±. TerÃ¶rlÃ¼ MÃ¼cadele Åžubesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheliler, emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden 18'i Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklandÄ±. DiÄŸer 7 ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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