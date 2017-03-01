PKK, Sincar DaÄŸÄ±'nda tÃ¼nel kazmaya baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'Ä±n Musul vilayetine baÄŸlÄ± Sincar Ä°lÃ§e KaymakamÄ± Mehma Halil, PKK'nÄ±n bÃ¶lgedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirip, DEAÅž gibi tÃ¼neller kazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
PKK'nÄ±n bÃ¶lgeden Ã§ekilmeyeceÄŸine dÃ¶nÃ¼k sinyaller verdiÄŸini aktaran Halil, "PKK militanlarÄ± son dÃ¶nemlerde Åžengal'deki (Sincar) kamplarÄ±nÄ± geniÅŸletip gÃ¼Ã§lendirmeye baÅŸladÄ±. Bu geliÅŸme de Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶yle kolay bir ÅŸekilde bÃ¶lgeden Ã§ekilmeyeceÄŸine iÅŸaret ediyor." dedi.
PKK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ±'ndaki faaliyetlerine dair Halil ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"PKK, Åžengal DaÄŸÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere elinde tuttuÄŸu bazÄ± bÃ¶lgelerde tÃ¼neller kazmaya baÅŸladÄ±. DEAÅž Â gibi tÃ¼nel kazÄ±p, olasÄ± bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kendilerini korumayÄ± amaÃ§lÄ±yorlar. Åžengal DaÄŸÄ± ve ilÃ§esinde tÃ¼nel kazÄ±lmasÄ± endiÅŸe verici. Ã–rgÃ¼t tehlikeli planlar peÅŸinde."
"ABD, PKK'YA BASKI UYGULAMAYA SÃ–Z VERDÄ°"
ABD'li yetkililerle PKK'nÄ±n Sincar'daki varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin sonuÃ§larÄ±na da deÄŸinen Halil, "ABD, PKK'nÄ±n Åžengal'den Ã§ekilmesi iÃ§in Ã¶rgÃ¼te baskÄ± uygulayacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ Ezidilere verdi. Bize destek verdiklerini, PKK'nÄ±n Åžengal'de iÅŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. Ancak ÅŸimdiye kadar herhangi bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gibi PKK militan sayÄ±sÄ± da her geÃ§en gÃ¼n artÄ±yor." dedi.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n Sincar'da varlÄ±k gÃ¶stermeye devam etmesi halinde, ilÃ§enin yeniden inÅŸasÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n evlerine dÃ¶nmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Halil, "Maalesef Åžengal'deki sivillerin kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± ve alÄ±konulmasÄ± vakasÄ± her geÃ§en gÃ¼n artmaya devam ediyor. Bunun yanÄ±nda PKK tarafÄ±ndan desteklenen ve ne olduklarÄ± bilinmeyen bazÄ± silahlÄ± gruplar ilÃ§eye sÄ±zmÄ±ÅŸ durumda. Ã–rgÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgedeki varlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu olduÄŸu sÃ¼rece, Ezidilerin evlerine geri dÃ¶nmesi gÃ¼ndeme gelemez." diye konuÅŸtu.
Sincar'Ä±n ve Ezidilerin PKK'dan kurtarÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Halil, uluslararasÄ± toplumu ve dost Ã¼lkeleri bu konuda sorumlu davranmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
PKK, DEAÅž'Ä±n AÄŸustos 2014'te Sincar ilÃ§esi ve daÄŸÄ±nda mahsur kalan Ezidilere saldÄ±rmasÄ±nÄ± bahane ederek bÃ¶lgede varlÄ±k gÃ¶stermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
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Sincar KaymakamÄ± Halil, "PKK militanlarÄ± son dÃ¶nemlerde Åžengal'deki (Sincar) askeri Ã¼slerini geniÅŸletip gÃ¼Ã§lendirmeye baÅŸladÄ±. Bu geliÅŸme de Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶yle kolay bir ÅŸekilde bÃ¶lgeden Ã§ekilmeyeceÄŸine iÅŸaret ediyor" aÃ§Ä±klaamsÄ± yaptÄ±
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