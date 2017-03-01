GÃ¼ncelleme: 13:44, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

BangladeÅŸ Kosovaâ€™yÄ± tanÄ±dÄ±





BangladeÅŸ Kosova'yÄ± resmen tanÄ±dÄ±. Kosova lideri en kÄ±sa zamanda BangladeÅŸ ile diplomatik iliÅŸkiler kurmak istediklerini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kosova hÃ¼kÃ¼metinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BangladeÅŸâ€™in Kosovaâ€™yÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±, Kosova BaÅŸbakanÄ± Ä°sa Mustafaâ€™nÄ±n BangladeÅŸâ€™e teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi ifade edildi.Â BangladeÅŸ, Kosovaâ€™yÄ± tanÄ±yan 114. Ã¼lke oldu. BaÅŸbakan Mustafa, BangladeÅŸâ€™in Kosovaâ€™yÄ± tanÄ±masÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ politikadaki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n sonucu olduÄŸunu, Kosovaâ€™nÄ±n daha fazla Ã¼lke tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ± sÃ¼recinin BM Ã¼yeliÄŸine kadar sÃ¼receÄŸini belirtti. Kosova hÃ¼kÃ¼meti ve halkÄ± adÄ±na BangladeÅŸâ€™e teÅŸekkÃ¼r eden Mustafa, en kÄ±sa zamanda BangladeÅŸ ile diplomatik iliÅŸkiler kurmak istediklerini sÃ¶zlerine ekledi. Son olarak Singapur, geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda Kosovaâ€™yÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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