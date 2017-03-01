DiÅŸ eksikliÄŸi duygusal travma nedeni

HospitadentÂ DiÅŸÂ Hastanesi AÄŸÄ±z,Â DiÅŸÂ ve Ã‡ene Cerrahisi UzmanÄ± Dr. Esra AlpkÄ±lÄ±Ã§ BaÅŸkÄ±rt, "DiÅŸleri olmayan bireyler toplumda saygÄ±nlÄ±k kazanmada, insanlarla diyalog iÃ§ine girmede, kadÄ±n-erkek iliÅŸkileri gibi Ã¶zel durumlarda eksiklik hissetmeleri nedeniyle duygusal travmalar yaÅŸayabilirler." ifadelerini kullandÄ±.
BaÅŸkÄ±rt, bireylerdeÂ diÅŸÂ eksikliÄŸine yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â diÅŸÂ eksikliÄŸinin giderilmesiyle hastanÄ±n estetik kaygÄ±larÄ±ndan arÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, anlaÅŸÄ±lÄ±r ÅŸekilde konuÅŸabileceÄŸi, rahatÃ§a gÃ¼lebileceÄŸi iÃ§in de kaybettiÄŸi Ã¶zgÃ¼venini kazanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BaÅŸkÄ±rt, "DiÅŸleri olmayan bireyler toplumda saygÄ±nlÄ±k kazanmada, insanlarla diyalog iÃ§ine girmede, kadÄ±n-erkek iliÅŸkileri gibi Ã¶zel durumlarda eksiklik hissetmeleri nedeniyle duygusal travmalar yaÅŸayabilirler." ifadelerini kullandÄ±.
DiÅŸÂ hekimliÄŸinin aÄŸÄ±z veÂ diÅŸÂ saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve restorasyonunu saÄŸlayarak bireylerin estetik, fonetik (konuÅŸma) ve fonksiyonel gereksinimlerini saÄŸlayan, bÃ¶ylece bireylerin yaÅŸam kalitelerini artÄ±rmayÄ± hedefleyen bir bilim dalÄ± olduÄŸunu aktaran BaÅŸkÄ±rt,Â diÅŸÂ eksikliÄŸinin tÄ±bbÄ±n bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ iÃ§erisinde en Ã§ok mÃ¼cadele edilen rahatsÄ±zlÄ±k olduÄŸunu dile getirdi.
DiÅŸler veÂ diÅŸÂ Ã§evresi dokularÄ±nÄ±n vÃ¼cudun Ã§ok Ã¶nemli parÃ§alarÄ±ndan biri olduÄŸunu vurgulayan BaÅŸkÄ±rt,Â diÅŸÂ eksikliÄŸinin hasta Ã¼zerinde oluÅŸturduÄŸu etkileri beÅŸ ana maddede anlatmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu belirterek, bunlarÄ±n, fonetik etkiler, estetik etkiler, fonetik etki, psikolojik etki ve dokularÄ±n devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bozulmasÄ± Ã¼zerindeki etkileri olduÄŸunu anlattÄ±.
DiÅŸ eksikliÄŸi, zaman iÃ§ersinde bireylerde duygusal travmaya neden oluyor
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hem daha rahat edeceÄŸi hem daha konforlu hizmet alabileceÄŸi hem de daha kaliteli bir saÄŸlÄ±k hizmeti geliÅŸtirmek Ã¼zere bu ikinci dÃ¶neme baÅŸlÄ±yoruz" dedi
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ekmek, bal ve pekmezden uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'nun saÄŸlÄ±k merkezi konumundaki DiyarbakÄ±r'da Kamu Hastaneleri BirliÄŸi, hastalarÄ±n ÅŸikayetlerini, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini iletebileceÄŸi "WhatsApp Destek HattÄ±"nÄ± uygulamaya koydu
AEÃœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Kulak Burun BoÄŸaz Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Yrd. DoÃ§. Dr. Avcu, "Mevsim deÄŸiÅŸimlerinde alerjik bÃ¼nyeli kiÅŸilerin burnu etkilenmekte, aÄŸÄ±zdan solunuma zorlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geniz akÄ±ntÄ±sÄ± ile boÄŸazda aÄŸrÄ± ve kaÅŸÄ±ntÄ± oluÅŸmakta" dedi
ABD Ulusal SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼leri, Ä°ngiliz iki firma tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve sivrisinek salyasÄ± yoluyla bulaÅŸan tÃ¼m hastalÄ±klara karÅŸÄ± toplu olarak etki gÃ¶stereceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len yeni bir aÅŸÄ±nÄ±n test aÅŸamasÄ± iÃ§in 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ arÄ±yor
Otizmin, belirtileri ortaya Ã§Ä±kmadan Ã¶nce MR ile teÅŸhis edilebileceÄŸi belirtildi
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, doÄŸal beslenmiÅŸ hayvanlardaki kÄ±rmÄ±zÄ± et proteinlerinin kilo vermeyi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dinÃ§ kalmayÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Bilim adamlarÄ±, kalori tÃ¼ketimini azaltmanÄ±n hÃ¼crede yaÅŸlanma sÃ¼recini yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mlarÄ±nda annelerin de yer alabileceÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerin olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek "Anneyi bebekten niye uzak tutuyoruz? Her yenidoÄŸanÄ±n, annesinin Ã§oÄŸu zaman yanÄ±nda kalabileceÄŸi ÅŸekilde mekanlar yapÄ±lmalÄ±" dedi.
Su ÃœrÃ¼nleri TanÄ±tÄ±m Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±zÄ±ltan, "Ege Ãœniversitesi Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesine yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z analizlerde de TÃ¼rk balÄ±klarÄ± levrek ve Ã§ipuranÄ±n omega 3 zengini olduÄŸu ortaya konuldu" dedi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda boÅŸanan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, tanÄ±ma-tenfiz davasÄ± aÃ§malarÄ±na gerek kalmaksÄ±zÄ±n birlikte baÅŸvurarak nÃ¼fus kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne tescil yaptÄ±rmalarÄ± halinde, TÃ¼rkiye'de de boÅŸanmÄ±ÅŸ kabul edilecek
Amerikan Ãœreme TÄ±bbÄ± Cemiyeti ile Hacettepe Ãœniversitesince yapÄ±lan iki ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸma, tÃ¼tÃ¼n kullanÄ±mÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k, dÄ±ÅŸ gebelik, kÄ±sÄ±rlÄ±k ve erken menopoz riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu
"Evlilikte uyum olmazsa sizin, eÅŸinizin hatta Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n psikolojik ve fizyolojik saÄŸlÄ±klarÄ± olumsuz yÃ¶nde etkilenebilir. Evlilikteki uyum beraberinde mutluluÄŸu ve evlilik doyumunu da getirir"
TÃ¼rkiye'nin ilk ÅŸehir hastanesi olan Mersin Åžehir Hastanesinde 2 gÃ¼nde 8 bin 650 hastaya hizmet verildi
Medipol Ãœniversitesi Hastanesi TÄ±bbi Onkoloji UzmanÄ± Ã–lmez,"Sadece yÃ¼zde 5-10 kanserin ailesel iliÅŸkisi bilinir, Ã§oÄŸu sporadiktir ve aile iliÅŸkisi yoktur" dedi