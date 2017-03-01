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04:48, 02 Mart 2017 PerÅŸembe
Aile-SaÄŸlÄ±k
GÃ¼ncelleme: 03:35, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

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DiÅŸ eksikliÄŸi duygusal travma nedeni
DiÅŸ eksikliÄŸi duygusal travma nedeni

DiÅŸ eksikliÄŸi, zaman iÃ§ersinde bireylerde duygusal travmaya neden oluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HospitadentÂ DiÅŸÂ Hastanesi AÄŸÄ±z,Â DiÅŸÂ ve Ã‡ene Cerrahisi UzmanÄ± Dr. Esra AlpkÄ±lÄ±Ã§ BaÅŸkÄ±rt, "DiÅŸleri olmayan bireyler toplumda saygÄ±nlÄ±k kazanmada, insanlarla diyalog iÃ§ine girmede, kadÄ±n-erkek iliÅŸkileri gibi Ã¶zel durumlarda eksiklik hissetmeleri nedeniyle duygusal travmalar yaÅŸayabilirler." ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸkÄ±rt, bireylerdeÂ diÅŸÂ eksikliÄŸine yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â diÅŸÂ eksikliÄŸinin giderilmesiyle hastanÄ±n estetik kaygÄ±larÄ±ndan arÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, anlaÅŸÄ±lÄ±r ÅŸekilde konuÅŸabileceÄŸi, rahatÃ§a gÃ¼lebileceÄŸi iÃ§in de kaybettiÄŸi Ã¶zgÃ¼venini kazanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BaÅŸkÄ±rt, "DiÅŸleri olmayan bireyler toplumda saygÄ±nlÄ±k kazanmada, insanlarla diyalog iÃ§ine girmede, kadÄ±n-erkek iliÅŸkileri gibi Ã¶zel durumlarda eksiklik hissetmeleri nedeniyle duygusal travmalar yaÅŸayabilirler." ifadelerini kullandÄ±.

EKSÄ°K DÄ°ÅžÄ°N HASTA ÃœZERÄ°NDE OLUÅžTURDUÄžUÂ 5 BÃœYÃœK ETKÄ°

DiÅŸÂ hekimliÄŸinin aÄŸÄ±z veÂ diÅŸÂ saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve restorasyonunu saÄŸlayarak bireylerin estetik, fonetik (konuÅŸma) ve fonksiyonel gereksinimlerini saÄŸlayan, bÃ¶ylece bireylerin yaÅŸam kalitelerini artÄ±rmayÄ± hedefleyen bir bilim dalÄ± olduÄŸunu aktaran BaÅŸkÄ±rt,Â diÅŸÂ eksikliÄŸinin tÄ±bbÄ±n bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ iÃ§erisinde en Ã§ok mÃ¼cadele edilen rahatsÄ±zlÄ±k olduÄŸunu dile getirdi.

DiÅŸler veÂ diÅŸÂ Ã§evresi dokularÄ±nÄ±n vÃ¼cudun Ã§ok Ã¶nemli parÃ§alarÄ±ndan biri olduÄŸunu vurgulayan BaÅŸkÄ±rt,Â diÅŸÂ eksikliÄŸinin hasta Ã¼zerinde oluÅŸturduÄŸu etkileri beÅŸ ana maddede anlatmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu belirterek, bunlarÄ±n, fonetik etkiler, estetik etkiler, fonetik etki, psikolojik etki ve dokularÄ±n devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bozulmasÄ± Ã¼zerindeki etkileri olduÄŸunu anlattÄ±.



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