DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

13:56, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

"ABD'deki Yahudiler Ã¼lkeyi terk edebilir"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Siyonist Birlik Partisi lideri Ä°zak Herzog, ABD'nin Philadelphia ÅŸehrindeki Yahudi mezarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tahrip edilmesi ve Yahudi toplum merkezlerine yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ± tehditleriyle birlikte yÃ¼kselen anti semitik saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin yorum yaptÄ±.

Partisinin toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Herzog, "Yahudi kardeÅŸlerimizin Ä°srail'e toplu bir ÅŸekilde gÃ¶Ã§ etmesi ihtimali iÃ§in hÃ¼kÃ¼meti hazÄ±rlÄ±klÄ± olmaya ve ulusal acil durum planÄ± dÃ¼zenlemeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum" dedi.

Yahudilere karÅŸÄ± son zamanlarda artÄ±ÅŸ gÃ¶steren saldÄ±rÄ±lara yÃ¶nelik mÃ¼dahalede bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtirilen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump hakkÄ±nda ise Herzog, 'Amerikan hÃ¼kÃ¼metinin bu olayÄ± sert bir ÅŸekilde ortadan kaldÄ±rabilmek iÃ§i elinden geleni yapacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ±' ifade etti.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu'nun lideri olduÄŸu Likud partisi ise yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Philadelphia Yahudi mezarlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± ÅŸok edici ve endiÅŸe verici. KÃ¶tÃ¼lÃ¼k ve nefret derhal durdurulmalÄ±" demiÅŸti.