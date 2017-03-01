Her 100 Ä°stanbullu'dan 4'Ã¼ Suriyeli

Marmara Belediyeler BirliÄŸiÂ (MBB)Â GÃ¶Ã§ PolitikalarÄ± AtÃ¶lyesiÂ tarafÄ±ndan yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ve anket yÃ¶ntemiyle yapÄ±lan, "KopuÅŸ'tan Uyum'a Kent MÃ¼ltecileri - Suriyeli MÃ¼lteciler ve Belediyelerin SÃ¼reÃ§ YÃ¶netimi: Ä°stanbul Ã–rneÄŸi" raporuna gÃ¶re, Ä°stanbul'daki Suriyelilerin kent nÃ¼fusuna oranÄ± yÃ¼zde 3,67 oldu.
MBB'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Suriyeli mÃ¼ltecilerin kent merkezlerinde yaÅŸamaya baÅŸlamasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan, "kent mÃ¼ltecileri", yerel yÃ¶netimleri mÃ¼ltecilerin muhatabÄ± haline getirdi. Bundan dolayÄ± baÅŸta belediyeler olmak Ã¼zere yerel yÃ¶netimlerin mÃ¼ltecilere acil destek vermeleri bir zorunluluk olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ancak mÃ¼ltecilerin kentte kalÄ±ÅŸ sÃ¼resi uzadÄ±kÃ§a belediyeler, aslÄ±nda daha Ã¶nce hiÃ§ planlamadÄ±klarÄ± ve yasal yetkiler aÃ§Ä±sÄ±ndan tartÄ±ÅŸmalÄ± sayÄ±labilecek alanlarda da mÃ¼ltecilere yÃ¶nelik hizmet vermek durumunda kaldÄ±.
Bu kapsamda, MBB GÃ¶Ã§ PolitikalarÄ± AtÃ¶lyesi tarafÄ±ndan, DoÃ§. Dr. M. Murat ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ve anket yÃ¶ntemiyle "KopuÅŸ'tan Uyum'a Kent MÃ¼ltecileri - Suriyeli MÃ¼lteciler ve Belediyelerin SÃ¼reÃ§ YÃ¶netimi: Ä°stanbul Ã–rneÄŸi" baÅŸlÄ±klÄ± araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±.
AraÅŸtÄ±rma, Ä°stanbul Ã¶zelinde hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olsa da yaÅŸanan sorunlar, Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in gÃ¶sterilen Ã§aba, koordinasyonda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar ve Ã¶zellikle yerel yÃ¶netimlerin yasal ve idari kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n hemen her yerde benzerlik gÃ¶stermesi sebebiyle bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye iÃ§in geÃ§erli bir resim sunuyor. AraÅŸtÄ±rma, belediyelerin mÃ¼ltecilere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, sÃ¼reÃ§ yÃ¶netimini, karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlarÄ±, mevzuattan kaynaklanan kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±klarÄ± ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerini ortaya koymayÄ± amaÃ§lÄ±yor.
AraÅŸtÄ±rma sonucu hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, belediyelere genel bÃ¼tÃ§e vergi gelirlerinden ayrÄ±lan paylarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nda aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak nÃ¼fus kriteri esas alÄ±nÄ±rken deÄŸiÅŸken nÃ¼fus, dolayÄ±sÄ±yla gÃ¶Ã§le gelen nÃ¼fus, dikkate alÄ±nmÄ±yor. Bu durum da yoÄŸun mÃ¼lteci barÄ±ndÄ±ran belediyeler iÃ§in ilave mali destek anlamÄ±na geliyor. Hatta bu kaynaÄŸÄ±n, mÃ¼ltecilerin acil ihtiyaÃ§larÄ±, maÄŸduriyetleri ve yeni kapasitelerin acilen yaratÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸi dikkate alÄ±narak vatandaÅŸ iÃ§in Ã¶denenden daha yÃ¼ksek bir meblaÄŸda olmasÄ± gerektiÄŸi dile getiriliyor. BugÃ¼n sadece Ä°stanbul'da 540 bini, Bursa'da 102 bini aÅŸkÄ±n Suriyeli mÃ¼ltecinin bulunmasÄ± bu ihtiyacÄ± aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶steriyor.
Rapora gÃ¶re, Nisan 2011'den itibaren TÃ¼rkiyeâ€™ye 5 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± giriÅŸ yaptÄ±. Åžu anda TÃ¼rkiye'de 3,2 milyon Suriyeli bulunurken, bunlarÄ±n 2,8 milyonu "GeÃ§ici Koruma KapsamÄ±nda" bulunuyor. TÃ¼rkiye'de 300 bin Ã¶n kayÄ±tlÄ± ve kamplarda 258 bin Suriyeli yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
TÃ¼rkiyeâ€™deki "Kent MÃ¼ltecileri"nin oranÄ± yÃ¼zde 92 olurken, Ã¼lke genelinde bugÃ¼ne kadar 230 bin Suriyeli Ã§ocuk dÃ¼nyaya geldi.
Ä°stanbul'da ise 540 bin Suriyeli bulunuyor. BunlarÄ±n 61 bini Ã¶n kayÄ±tlÄ±, 479 bini geÃ§ici koruma kapsamÄ±nda kentte kalÄ±yor.
Ä°stanbulâ€™daki Suriyelilerin Ä°stanbul nÃ¼fusuna oranÄ± yÃ¼zde 3,67 olurken, kentteki Suriyelilerin TÃ¼rkiyeâ€™deki toplam Suriyeli sayÄ±sÄ±na oranÄ± yÃ¼zde 17,4 ÅŸeklinde belirlendi.
Raporun sorunlara getirdiÄŸi Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerinde, Belediye Kanunuâ€™nda belediyelerin hizmet alanÄ±, "belediye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yaÅŸayan vatandaÅŸlar ve kayÄ±t altÄ±nda olmak kaydÄ± ile diÄŸer bÃ¼tÃ¼n bireyler" ÅŸeklinde geniÅŸletilmesi gerektiÄŸi belirtiliyor.
"YabancÄ±lar ve UluslararasÄ± Koruma Kanunu" baÅŸta olmak Ã¼zere, yasal ve idari dÃ¼zenlemelerde belediyelerin yerel uyumu saÄŸlama yÃ¶nÃ¼nde Ã¶zel rol Ã¼stlenmeleri ve daha aktif hale getirilmeleri iÃ§in dÃ¼zenlemeler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi aktarÄ±larak, ÅŸu Ã¶neriler sÄ±ralandÄ±:
"MuhtaÃ§lÄ±ÄŸÄ±n tespitinin daha saÄŸlÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ±, mÃ¼kerrer yardÄ±mlarÄ±n engellenmesi ve en Ã¶nemlisi belediyeler arasÄ±nda makul bir yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in ortak bir veri tabanÄ± oluÅŸturulmalÄ±. Ã–zellikle bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyelerinin olduÄŸu yerlerde, bÃ¼tÃ¼n ilÃ§e belediyelerinin birlikte yararlanacaÄŸÄ±, 'MÃ¼lteci Veri TabanÄ±'na ihtiyaÃ§ duyuluyor. MÃ¼lteciler konusunda belediyelerin hem kendi aralarÄ±nda hem de merkezi idare kurumlarÄ± ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ile koordinasyonun saÄŸlanabilmesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyelerinde bir birim oluÅŸturulmalÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™deki mevcut mevzuat, belediyelerde mÃ¼ltecilerle ilgilenecek birim konusunda aÃ§Ä±k bir tanÄ±mlama yapmÄ±yor. Ä°lÃ§e belediyelerinin her birinde mÃ¼lteci ve gÃ¶Ã§menlerle ilgili baÄŸÄ±msÄ±z bir birim oluÅŸturulmalÄ±. MÃ¼ltecilere daha iyi bir hizmet verebilmeleri iÃ§in, belediyelere tercÃ¼man, psikolog, sosyal hizmet uzmanÄ± gibi kiÅŸiler istihdam edilmeli.Â
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