14:34, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Bursa'daki FETÃ– zanlÄ±sÄ±na ev hapsi



Foto:ArÅŸiv

Bursa'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, evinde yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Bursa sorumlularÄ±ndan felÃ§li bir kiÅŸiye ev hapsi verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda evinde yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "Bursa sorumlularÄ±ndan (Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re) Â imamlarÄ±ndan"Â Ahmet MÃ¼nir A'ya,Â felÃ§liÂ olduÄŸu gerekÃ§esiyleÂ ev hapsiÂ verildi. Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yakalanan Ahmet MÃ¼nir A'nÄ±n, yurt iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda turistik geziye katÄ±lÄ±r gibi gÃ¶sterip Ã¶rgÃ¼tsel toplantÄ±larda bulunduÄŸu tespit edildi. "BYLOCK" KULLANICISI OLDUÄžU BELÄ°RLENDÄ° Emniyetteki sorgusunun ardÄ±ndan nÃ¶betÃ§i Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesine Ã§Ä±karÄ±lan zanlÄ± hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± verildi. FelÃ§li zanlÄ±ya ev hapsi ÅŸartlarÄ± uygulandÄ±. "ByLock"Â kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu belirlenen Ahmet MÃ¼nir A'nÄ±n eÅŸinin de Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki vaizlik gÃ¶revinden aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ã–te yandan, zanlÄ±nÄ±n Uganda'da bazÄ± Ã¶rgÃ¼tsel toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da Ã¶ÄŸrenildi.

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