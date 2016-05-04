14:48, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Evlilik programlarÄ±nÄ± inceleyecek komisyon Ã¼yeleri belli oldu



Foto:ArÅŸiv

Evlilik programlarÄ±nÄ±n aile kurumuna olumsuz etkilerini araÅŸtÄ±racak alt komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ã‡elik seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Evlilik/Ä°zdivaÃ§ ProgramlarÄ±nÄ±n Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerinin AraÅŸtÄ±rÄ±larak AlÄ±nacak Ã–nlemlerin Belirlenmesi AmacÄ±yla Kurulan Alt Komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, AK Parti Gaziantep MilletvekiliÂ Canan Candemir Ã‡elik'in seÃ§ildiÄŸi bildirildi. Ä°lk toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren komisyon, en yaÅŸlÄ± Ã¼ye sÄ±fatÄ±yla AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. Komisyonda verilen Ã¶nergenin kabul edilmesiyle, alt komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Ã‡elik seÃ§ildi. "REYTÄ°NG KAYGISIYLA OLAY MAGAZÄ°NSELLEÅžTÄ°RÄ°LÄ°YOR" AK Parti'li Ã‡elik, yÄ±llardÄ±r televizyon kanallarÄ±nÄ±n gÃ¼ndÃ¼z kuÅŸaÄŸÄ±nda yayÄ±nlanan evlilik programlarÄ±yla ilgili ciddi bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sÃ¶z konusu olduÄŸunu belirtti. Programlarda iÅŸ, evlilik aÅŸamasÄ±na gelince reyting kaygÄ±sÄ±yla olayÄ±n magazinleÅŸtirildiÄŸini anlatan Ã‡elik, konuya iliÅŸkin bakanlÄ±klar ile kurum ve kuruluÅŸlara binlerce ÅŸikayet dilekÃ§esinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Canan Candemir Ã‡elik, dilekÃ§elerde, programlarÄ±n genel ahlak, manevi deÄŸerler ile ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ±lÄ±klar iÃ§erdiÄŸinin belirtildiÄŸini ifade etti. Ã‡elik, evlilik programlarÄ±nda, kurgulanmÄ±ÅŸ senaryolarÄ±n izleyiciye sunulduÄŸunu bildirdi.

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