15:02, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

THY seferlerini durdurdu





THY, Ä°stanbul'daki yoÄŸun sis nedeniyle Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndaki seferlerini durdurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi THY, Ä°stanbul'daki yoÄŸun sis nedeniyle Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndaki seferlerini durdurdu.

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