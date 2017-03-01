15:11, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

SÄ±rrÄ± SakÄ±k gÃ¶revden alÄ±ndÄ±





AgrÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± SÄ±rrÄ± SakÄ±k gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AgrÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Â SÄ±rrÄ± SakÄ±k gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.