15:17, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Davut KayacÄ±, TRT YÃ¶netim Kurulu adayÄ± oldu





Gazeteci yazar Davut KayacÄ±, Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulunca TRT YÃ¶netim Kurulu iÃ§in aday gÃ¶sterildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazeteci yazar Davut KayacÄ±, Radyo ve Televizyon Ãœst KuruluncaÂ (RTÃœK)Â TRT YÃ¶netim KuruluÂ iÃ§inÂ aday gÃ¶sterildi. RTÃœK yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ãœst Kurulun bugÃ¼n Ä°zmir'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±da, TRT YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeliÄŸi iÃ§in seÃ§im yapÄ±ldÄ±. TRT YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeliÄŸi adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Prof. Dr. Ergun YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini bildirmesi Ã¼zerine, kÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanÄ±nda boÅŸalan adaylÄ±k iÃ§in RTÃœK BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ä°lhan Yerlikaya'nÄ±n teklifi Ã¼zerine, oy Ã§okluÄŸuyla Davut KayacÄ±'nÄ±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa bildirilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.