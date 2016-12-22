Kuzey ve GÃ¼ney Kore arasÄ±nda 'tatbikat' gerilimi

Yonhap'Ä±n haberine gÃ¶re,Â GÃ¼ney Kore'nin 1 Mart BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Hareketi'nin 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, geÃ§ici Devlet BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Hwang Kyo-ahn, Kuzey Kore ile baÅŸa Ã§Ä±kmaya hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.
Hwang, "Seul-Washington ittifakÄ±na baÄŸlÄ± olarakÂ Kuzey Kore'den gelen herhangi bir provokasyon ya da tehdidi aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±racaÄŸÄ±z." dedi.
GÃ¼ney Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD ile baÅŸlatÄ±lan "Yavru Kartal"Â tatbikatÄ±nÄ±n nisan sonuna kadar devam edeceÄŸi belirtildi.
Bu yÄ±lki tatbikat, Ã¼lkeye BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) sistemi yerleÅŸtirilmesine olanak saÄŸlayacak arazi takasÄ±nÄ±n sonuca ulaÅŸmasÄ±nÄ±n hemen sonrasÄ±na denk geldi.
Kuzey Kore, GÃ¼ney Kore ve ABD'nin dÃ¼ÅŸmanca tavÄ±rlarÄ±nÄ± devam ettirmesi halinde nÃ¼kleer kapasitesini geliÅŸtirmeye devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Kuzey Kore'nin resmi haber ajansÄ± KCNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Kuzey Kore Asya-Pasifik BarÄ±ÅŸ Komitesinin bir sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "Kuzey Kore'nin kendi topraklarÄ±nda, sularÄ±nda ve hava sahasÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m askeri adÄ±mlar ve Ä±srarcÄ± nÃ¼kleer tehditleri, ABD ve baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerinin ÅŸantajlarÄ±na karÅŸÄ± kendi meÅŸru savunma hakkÄ±dÄ±r." dedi.
SÃ¶zcÃ¼, GÃ¼ney Koreli yetkililere, Kuzey Kore'nin Ã¶z savunma Ã¶nlemlerini mantÄ±ksÄ±z bir ÅŸekilde provokasyon olarak nitelendirmekten vazgeÃ§mesi ve kendi kaotik iÃ§ iÅŸleriyle uÄŸraÅŸmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Fransa'da merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n seÃ§im kampanyasÄ±na devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Bulgaristan'da azalma eÄŸilimi gÃ¶rÃ¼len ve doÄŸal yayÄ±lma alanlarÄ±nda yok olma tehlikesi bulunan adaÃ§ayÄ±nÄ±n toplanmasÄ± yasaklandÄ±
77 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Breivik'in cezaevi koÅŸullarÄ±yla ilgili yerel mahkemenin lehte aldÄ±ÄŸÄ± karar, bir Ã¼st mahkeme tarafÄ±ndan bozuldu
Macaristan'da kuÅŸ gribi nedeniyle 3 milyon 200 bin kÃ¼mes hayvanÄ± itlaf edildi
Kenya Madencilik BakanÄ± Kazungu, Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren Ä°ngiliz Acacia Madencilik'in, Kakamega eyaletinin Liranda koridorunda bÃ¼yÃ¼k miktarda altÄ±n rezervi bulduÄŸunu duyurdu
GÃ¼ney Kore ve ABD yÄ±llÄ±k ortak tatbikatÄ±na baÅŸlarken Seul hÃ¼kÃ¼metinden Kuzey Kore'ye uyarÄ± geldi
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de istihbarat merkezini hedef alan saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 35 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°srail'deki ana muhalefet lideri Ä°zak Herzog, ABD'de Yahudilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larla ilgilii ABD'deki Yahudilerin Ã¼lkeyi terk edebileceÄŸine vurgu yaptÄ±.
BangladeÅŸ Kosova'yÄ± resmen tanÄ±dÄ±. Kosova lideri en kÄ±sa zamanda BangladeÅŸ ile diplomatik iliÅŸkiler kurmak istediklerini sÃ¶yledi
Eski Yugoslavya'dan ayrÄ±larak 29 Åžubat-1 Mart 1992'de yapÄ±lan referandumla baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan Bosna Hersek 25. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor
Koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin Ã¶nceki ay bozulduÄŸu Ã¼lkede yarÄ±n bÃ¶lgesel parlamento iÃ§in erken seÃ§im yapÄ±lacak
Ezher Åžeyhi Tayyib, Ä°slamofobiye bakan kimse, dini ÅŸiddet konusunun ortak paydalarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Ä°slam ve HristiyanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± kÃ¼resel muhakemede Ã§ifte standartlÄ±ÄŸÄ±n sÃ¶z konusu olduÄŸunu gÃ¶recektir" dedi
El Kaideâ€™nin iki numaralÄ± ismi Ebu Hayr el MÄ±sri'nin 'bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla' Suriyeâ€˜de insansÄ±z hava aracÄ±yla dÃ¼zenlenen bir saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Ä°talyan iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda Libya direniÅŸinin kahramanlaÅŸan isimlerinden "Ã§Ã¶l aslanÄ±" lakaplÄ± Ã–mer Muhtar'Ä±n son silah arkadaÅŸÄ± AbdurrazÄ±k Cilgaf el-Berasi vefat etti.
BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduktan sonra ilk kez Kongreye hitap eden ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze programÄ±nÄ± destekleyen kiÅŸi ve kurumlara yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirdim ve Ä°srail devleti ile sarsÄ±lmaz ittifakÄ±mÄ±zÄ± yeniden tasdik ettim" dedi
Nijerya'da yiyecek bulmak iÃ§in bir kÃ¶ye giren Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile yapÄ±lan Ã§atÄ±ÅŸmada 18 Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±