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Kuzey ve GÃ¼ney Kore arasÄ±nda 'tatbikat' gerilimi
Kuzey ve GÃ¼ney Kore arasÄ±nda 'tatbikat' gerilimi

GÃ¼ney Kore ve ABD yÄ±llÄ±k ortak tatbikatÄ±na baÅŸlarken Seul hÃ¼kÃ¼metinden Kuzey Kore'ye uyarÄ± geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yonhap'Ä±n haberine gÃ¶re,Â GÃ¼ney Kore'nin 1 Mart BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Hareketi'nin 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, geÃ§ici Devlet BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Hwang Kyo-ahn, Kuzey Kore ile baÅŸa Ã§Ä±kmaya hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.

Hwang, "Seul-Washington ittifakÄ±na baÄŸlÄ± olarakÂ Kuzey Kore'den gelen herhangi bir provokasyon ya da tehdidi aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±racaÄŸÄ±z." dedi.

GÃ¼ney Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD ile baÅŸlatÄ±lan "Yavru Kartal"Â tatbikatÄ±nÄ±n nisan sonuna kadar devam edeceÄŸi belirtildi.

Bu yÄ±lki tatbikat, Ã¼lkeye BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) sistemi yerleÅŸtirilmesine olanak saÄŸlayacak arazi takasÄ±nÄ±n sonuca ulaÅŸmasÄ±nÄ±n hemen sonrasÄ±na denk geldi.

KUZEY KORE'DEN GÃœNEY KORE VE ABD'YE TEHDÄ°T

Kuzey Kore, GÃ¼ney Kore ve ABD'nin dÃ¼ÅŸmanca tavÄ±rlarÄ±nÄ± devam ettirmesi halinde nÃ¼kleer kapasitesini geliÅŸtirmeye devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansÄ± KCNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Kuzey Kore Asya-Pasifik BarÄ±ÅŸ Komitesinin bir sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "Kuzey Kore'nin kendi topraklarÄ±nda, sularÄ±nda ve hava sahasÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m askeri adÄ±mlar ve Ä±srarcÄ± nÃ¼kleer tehditleri, ABD ve baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerinin ÅŸantajlarÄ±na karÅŸÄ± kendi meÅŸru savunma hakkÄ±dÄ±r." dedi.

SÃ¶zcÃ¼, GÃ¼ney Koreli yetkililere, Kuzey Kore'nin Ã¶z savunma Ã¶nlemlerini mantÄ±ksÄ±z bir ÅŸekilde provokasyon olarak nitelendirmekten vazgeÃ§mesi ve kendi kaotik iÃ§ iÅŸleriyle uÄŸraÅŸmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.



Ä°lgili Konular gÃ¼ney kore Kuzey Kore
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