15:30, 01 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan, Berdimuhamedov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Berdimuhamedov ile bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gurbangulu Berdimuhamedov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Liderler Zirvesi iÃ§in bulunduÄŸu Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu kapsamda ErdoÄŸan, Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif'in zirveye katÄ±lan liderler onuruna verdiÄŸi Ã¶ÄŸle yemeÄŸinin ardÄ±ndan TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Berdimuhamedov ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÅŸbakanlÄ±kta basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleyen gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼.

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