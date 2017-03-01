ErdoÄŸan, Berdimuhamedov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gurbangulu Berdimuhamedov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Liderler Zirvesi iÃ§in bulunduÄŸu Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Bu kapsamda ErdoÄŸan, Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif'in zirveye katÄ±lan liderler onuruna verdiÄŸi Ã¶ÄŸle yemeÄŸinin ardÄ±ndan TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Berdimuhamedov ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
BaÅŸbakanlÄ±kta basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleyen gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Berdimuhamedov ile bir araya geldi
Gazeteci yazar Davut KayacÄ±, Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulunca TRT YÃ¶netim Kurulu iÃ§in aday gÃ¶sterildi
THY, Ä°stanbul'daki yoÄŸun sis nedeniyle Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndaki seferlerini durdurdu.
Evlilik programlarÄ±nÄ±n aile kurumuna olumsuz etkilerini araÅŸtÄ±racak alt komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ã‡elik seÃ§ildi
Bursa'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, evinde yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Bursa sorumlularÄ±ndan felÃ§li bir kiÅŸiye ev hapsi verildi
Suriyeli MÃ¼lteciler ve Belediyelerin SÃ¼reÃ§ YÃ¶netimi: Ä°stanbul Ã–rneÄŸi" raporuna gÃ¶re, Ä°stanbul'daki Suriyelilerin kent nÃ¼fusuna oranÄ± yÃ¼zde 3,67 oldu
Sincar KaymakamÄ± Halil, "PKK militanlarÄ± son dÃ¶nemlerde Åžengal'deki (Sincar) askeri Ã¼slerini geniÅŸletip gÃ¼Ã§lendirmeye baÅŸladÄ±. Bu geliÅŸme de Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶yle kolay bir ÅŸekilde bÃ¶lgeden Ã§ekilmeyeceÄŸine iÅŸaret ediyor" aÃ§Ä±klaamsÄ± yaptÄ±
FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "Bylock"u kullandÄ±klarÄ± iddia edilen eski 18 emniyet mensubu tutuklandÄ±
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CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, "parlamenter demokrasinin gÃ¼Ã§lendirilmesi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla hazÄ±rladÄ±klarÄ±, 5 kanun teklifinin referandumdan Ã¶nce yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Petrol Ofisinde Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ ÅŸekilde akaryakÄ±t kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin iÅŸ adamlarÄ± AydÄ±n DoÄŸan ile Ersin Ã–zince'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, DoÄŸan hakkÄ±nda bir sonraki duruÅŸmaya zorla getirilme kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
MetrekÃ¼p baÅŸÄ±na 196 mikrogram ile Bursa'da hava kirliliÄŸi, ulusal standartlarÄ±n 3 katÄ±na yaklaÅŸtÄ±
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± verilerine gÃ¶re, ÅŸubatta bir Ã¶nceki aya kÄ±yasla Ä°stanbul'da perakende fiyatlar yÃ¼zde 0,33, toptan fiyatlar yÃ¼zde 0,20 arttÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, EÄ°T Liderler Zirvesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununu gÃ¶rmezlikten gelemeyiz. Minsk ÃœÃ§lÃ¼sÃ¼ bu iÅŸi Ã§Ã¶zememiÅŸtir. Ã–yleyse biz kendi gÃ¶beÄŸimizi beraber, birlikte kesmek zorundayÄ±z" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutu'nda kabul etti