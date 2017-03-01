Kenya'da 1,65 milyar dolarlÄ±k altÄ±n rezervi bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kenya'da faaliyet gÃ¶steren Ä°ngiliz Acacia Madencilik ÅŸirketinin 1,65 milyar dolar deÄŸerinde altÄ±n rezervi bulduÄŸu bildirildi.
Kenya ulusal basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Kenya Madencilik BakanÄ± Dan Kazungu, Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren Ä°ngiliz Acacia Madencilik'in, Kenya'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Kakamega eyaletinin Liranda koridorunda bÃ¼yÃ¼k miktarda altÄ±n rezervi bulduÄŸunu duyurdu.
Kazungu, 1,3 milyon onsluk rezervin tahmini deÄŸerinin yaklaÅŸÄ±k 1,65 milyar dolar olduÄŸunu kaydederek, Ã¼lkede maden endÃ¼strisini gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla bir dizi yeniliÄŸi hayata geÃ§ireceklerini belirtti.
Acacia Madencilik AraÅŸtÄ±rma MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tim Sharp da gazetecilere konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Afrika'da ÅŸu ana kadar belirlenen en yÃ¼ksek kalitede altÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "Kakamega eyaletinde bulunan 1,3 milyon onsluk altÄ±n rezervinin 1 tonundan 12,1 gram altÄ±n Ã§Ä±kabilir." ifadesini kullandÄ±.
SÃ¶z konusu altÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve iÅŸlenmesinin 3 yÄ±lÄ± bulabileceÄŸini vurgulayan Sharp, BatÄ± Kenya projesi kapsamÄ±nda yapÄ±lacak sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in bu yÄ±l 12 milyon dolar harcayacaklarÄ±nÄ± belirtti.
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Kenya Madencilik BakanÄ± Kazungu, Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren Ä°ngiliz Acacia Madencilik'in, Kakamega eyaletinin Liranda koridorunda bÃ¼yÃ¼k miktarda altÄ±n rezervi bulduÄŸunu duyurdu
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